Importación de medicamentos para uso personal: ¿Qué permite la ley y cómo evitar el decomiso?

Ciudad de Panamá, Panamá/El alto costo de los medicamentos en Panamá encendió una vez más el debate público sobre el problema que esto supone para el país. Esto, luego de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, calificara como una "monstruosidad" el precio de las medicinas en el país.

En la conferencia semanal de este jueves 17 de octubre, el mandatario detalló que, tras regresar de Europa, su esposa Maricel Cohen de Mulino le trajo medicamentos para la presión, colesterol y anticoagulantes para un periodo de seis meses.

Dijo que, mientras su equipo de trabajo solucione el problema con el precio de las medicinas, no se prohibirá el ingreso de medicinas de otros países, siempre y cuando sea para consumo personal y no para fines comerciales.

"Si yo lo hago lo puede hacer el pueblo panameño (...) Si las personas viajan y traen para su consumo medicinas, que requieren tomar todos los días, que las traigan y se beneficien de los buenos precios, mientras nosotros arreglamos este problema aquí en Panamá", declaró.

Tras este anuncio, el Ministerio de Salud (Minsa) salió al paso para aclarar los términos que se mantienen vigentes para que los viajeros o ciudadanos que decidan importar medicamentos eviten que el producto les sea decomisado, puesto que también está el riesgo de que ingresen medicamentos falsificados, por lo cual siempre se debe seguir un control.

En un comunicado, el Minsa señaló que, a la fecha, no se ha implementado ningún requisito o procedimiento adicional a los consignados en el Decreto Ejecutivo 27 del 10 de mayo de 2024. Al mismo tiempo, fueron respaldadas las declaraciones del mandatario y reiteraron "que ningún paciente que importe sus medicamentos para uso personal los perderá, ni le serán decomisados".

TVN-2.com contactó a la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), quien también aclaró que la Resolución No. 224-2008 (COMIECO-XLIX) del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano permite a los viajeros llevar en su equipaje: "Medicamentos, alimentos, instrumentos, aparatos médicos, artículos desechables utilizados con éstos, en cantidades acordes con las circunstancias y necesidades del viajero. Los instrumentos deben ser portátiles. Silla de ruedas del viajero si es minusválido (...)".

Pero, ¿Qué está permitido en este decreto?

Según lo establecido en el Decreto Ejecutivo 27 del 10 de mayo de 2024, específicamente en el artículo 358, se permitirá el ingreso de medicamentos sin haber obtenido el registro sanitario cuando se trate de:

Muestras sin valor comercial de medicamentos, cosméticos, productos afines para trámite de registro sanitario y análisis de negatividad de etilenglicol, dietilenglicol y metanol.

En estos casos, indica el decreto que se mantiene vigente:

a. "Debe venir acompañada de la cotización del laboratorio de referencia o cualquier otro laboratorio autorizado por la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas (no aplica para cosméticos, ni para renovaciones, ni cuando se acojan al procedimiento abreviado para países con autoridades regulatorias de alto estándar)".

b. Debe ajustarse a la cantidad requerida por el laboratorio de referencia y la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas (no aplica para cosméticos ni para renovaciones, ni cuando se acojan al procedimiento abreviado para países con autoridades regulatorias de alto estándar).

c. Para cosméticos, solo se permite hasta tres unidades por variedad.

d. Para medicamentos de países con autoridades regulatorias de alto estándar y para trámite de renovación de registro sanitario, solo se permitirá hasta tres unidades.

La norma también establece que, la persona importadora estará obligada a presentar copia de la solicitud del trámite de registro sanitario, un mes posterior a la aprobación de la importación.

Medicamentos

Según se explica en el documento, quien importe medicamentos para uso personal a través de servicio de courier o viajeros, deberá presentar la receta médica del profesional idóneo panameño, la cantidad a importar no podrá ser mayor a seis meses de tratamiento y también es obligatorio presentar la factura detallada, copia de cédula o pasaporte, carta de relevo de responsabilidad a la autoridad de salud y guía aérea. De igual forma, el viajero debe presentar además el acta de retención.

"En el caso de medicamentos de vía parenteral, biológicos, biotecnológicos, hemoderivados. La conservación de la cadena de frío es responsabilidad del importador", se establece.

Uso cosmético

En lo que respecta al uso cosmético, a través de servicio de courier o viajeros, será obligación de la persona presentar la factura detallada, la guía aérea, copia de cédula o pasaporte y carta de relevo de responsabilidad de la autoridad de salud.

Explica el Decreto 27 del 10 de mayo de 2024 que solo se puede importar hasta seis unidades por persona con un volumen no mayor de 500 ml por mes y no aplica para estuches con un contenido mayor al autorizado. Si el producto a importar se trata de un kit, el contenido no debe ser mayor de seis productos.

¿Qué hacer si le decomisan o retienen un producto?

Al respecto el Minsa explicó que, si se presenta este caso, el usuario deberá presentar la factura detallada, guía aérea, copia de la cédula o pasaporte, carta de relevo de responsabilidad de la autoridad de salud y en el caso de viajeros el acta de retención del aeropuerto de forma física en la ventanilla del Departamento de Importaciones de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud. En esta instancia se autoriza la liberación de los artículos decomisadas por otras instancias como la Autoridad de Aduanas.

Sobre este tema, el mandatario indicó que no se permitirá el "juego vivo" que existe en muchos aspectos del gobierno, y no dejará que las personas se aprovechen e importen medicamentos para fines comerciales sin los debidos impuestos que corresponden.

"Lo que no podemos permitir, es que se dedique una persona a hacer un negocio comercial de esto sin pagar impuestos, sin pagar importación, sin pagar lo que corresponda para la importación de medicinas", subrayó.