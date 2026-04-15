Incautan 1,897 paquetes de droga en contenedores con destino a Bélgica en Colón

Ciudad de Panamá, Panamá/En una operación de control y vigilancia contra el narcotráfico, el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá (Senan), en coordinación con el Ministerio Público, logró la incautación de 1,897 paquetes de presunta sustancia ilícita ocultos en dos contenedores.

El decomiso se realizó durante una inspección en la zona de fondeo de Bahía Limón, en la provincia de Colón, en el Caribe Central, como parte de acciones de vigilancia marítima y portuaria.

De acuerdo con el informe oficial, la carga ilícita tenía como punto de origen Posorja, en Ecuador, transitaba por Panamá y tenía como destino final el puerto de Antwerp, en Bélgica, uno de los principales centros logísticos de Europa.

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Las autoridades detallaron que la droga estaba oculta en contenedores comerciales, lo que refuerza el patrón utilizado por redes del crimen organizado transnacional para el tráfico de sustancias ilícitas a través de rutas marítimas internacionales.

El Senan destacó que este resultado forma parte de sus operaciones permanentes de control y monitoreo en áreas portuarias y marítimas estratégicas del país, reafirmando su compromiso en la lucha frontal contra el narcotráfico y las estructuras criminales que operan en la región.