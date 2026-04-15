Operación 'Umbría' deja cinco aprehendidos por robo y hurto de autos en la capital

Durante las diligencias, las autoridades también lograron la recuperación de diversos indicios que serán incorporados a los procesos penales en curso.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Procuraduría General de la Nación informó que este miércoles desarrolló la operación “Umbría”, un operativo contra el robo y hurto de vehículos que dejó como resultado la aprehensión de cinco personas en distintos puntos del área metropolitana.

La acción fue ejecutada por la Unidad de Hurto y Robo de Auto de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana, en coordinación con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), mediante seis diligencias de allanamiento.

Los operativos se realizaron en sectores de Parque Lefevre, Panamá Este, Panamá Norte y el distrito de San Miguelito, como parte de investigaciones por delitos contra el patrimonio económico, específicamente en las modalidades de robo agravado y hurto de autos.

Durante las diligencias, las autoridades también lograron la recuperación de diversos indicios que serán incorporados a los procesos penales en curso.

El Ministerio Público reiteró que estas acciones forman parte de una estrategia para enfrentar de manera directa los delitos que afectan la seguridad ciudadana y el patrimonio de la población, y aseguró que continuará desarrollando operativos coordinados para desarticular estructuras delictivas vinculadas a este tipo de hechos.