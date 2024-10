Se incendia apartamento en Calidonia, otros cuartos también resultaron afectados

Ciudad de Panamá/Pasadas las 2:00 p.m. se registra un incendio que queda grabado en algunos teléfonos celulares y esto encendió las alertas de los bomberos, quienes tienen un cuartel cerca de la zona, asistiendo rápidamente a las familias que habitan en el edificio.

La situación fue controlada de manera rápida, sin embargo, el humo ya había ingresado a varios apartamentos, por lo que se temía que el fuego se expandiera y acabara con otros apartamentos.

El Cuerpo de Bomberos logró controlar el incendio y ya se ha dado inicio a las investigaciones, aunque de manera extraoficial se sabe que el incendio dio inicio en el cuarto de un señor quien presuntamente habría dejado la estufa encendida.

El incendio, que inició en la planta baja del edificio 915 ''La Magnolia'' en Calidonia, dejó a ocho familias damnificadas y dos apartamentos cuyas llamas consumieron todo lo que había en su interior.

"Ya tenemos el incendio completamente extinguido, estamos haciendo las verificaciones ahora mismo de si falta o no falta alguien, de verdad no falta nadie, gracias a Dios, fue una respuesta rápida y participaron bomberos de cuatro estaciones, ya estamos mandando a retirar a nuestro personal y se quedará uno a hacer ciertas labores de búsqueda y rescate", explicó Ernesto De León, director del Cuerpo de Bomberos de Panamá.

Resaltó que La Magnolia es un caserón de manera, por lo que agradece el rápido llamado que hicieron las personas y el eficaz trabajo del Cuerpo de Bomberos para atender este siniestro, ya que si no, la historia hubiera sido diferente.

Se está haciendo un censo y las evaluaciones respectivas para verificar que ayuda se les puede brindar a las personas damnificadas.

"Yo no me di cuenta porque estaba dormido. Yo sentí humo y bajé de una vez y abrí mi puerta. Mi cuarto no se prendió, humo nada más y el agua ahora que está entrando", manifestó Tomás Rodríguez, residente afectado.

Precisamente, al docente jubilado, propietario del cuarto donde inició el incendio, las personas lo estaban buscando porque no lo encontraban, pero algunos testigos aseguran que lo vieron salir.

Con información de Luis Velarde