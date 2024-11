Gobierno reactivará centros de acopio por aumento de lluvias; reiteran a la población no desafiar a la naturaleza

Ciudad de Panamá/El Gobierno Nacional informó que reactivará los centros de acopio para trasladar ayuda humanitaria a las áreas que han sido nuevamente afectadas por la intensificación de lluvias, inundaciones y crecidas de ríos en algunos sectores de las provincias de Los Santos, Coclé y Chiriquí.

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, pidió comprensión e indicó que en los sectores donde está lloviendo demasiado, la ayuda tardará un poco en llegar, puesto que no movilizarán los insumos hasta tanto el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) indique que se puede hacer el traslado.

Muñoz detalló que preliminarmente se ha informado de afectaciones en el distrito de Tonosí, donde nuevamente ha sido afectado el corregimiento de Pueblo Nuevo

Además, se han reportado afectaciones en Pocrí, provincia de Coclé y en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí.

“Hacemos in llamado a la población de mantener la calma y tomar las medidas de precaución porque está lloviendo mucho”, expresó la titular de Trabajo.

A esta advertencia se sumó el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien, a través de su cuenta de X, pidió a la ciudadanía seguir respetando las indicaciones y avisos de vigilancia del Sinaproc y del Centro de Operaciones de Emergencia (COE). “El clima vuelve a arreciar en distintas partes y tenemos que prevenir”, manifestó Mulino en un mensaje posteado en redes sociales.

Favor seguir y respetar las indicaciones y advertencias de @Sinaproc_Panama y lo COE. El clima vuelve a arreciar en distintas partes y tenemos que prevenir. — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) November 9, 2024

Por su parte, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, aseguró que a nivel nacional se mantienen situaciones de emergencia en diversos puntos por el clima y el esfuerzo por abarcar todas las áreas es titánico.

“El equipo de búsqueda y rescate, así como los estamentos de seguridad y todos los voluntarios, no han parado desde que iniciaron las inundaciones. Por favor: la mejor ayuda que nos pueden dar, el mayor acto de solidaridad en estos momentos, es no ponerse en riesgo ni ustedes ni sus familias”, apuntó Montalvo.

La titular de Gobierno recalcó que ya todos estamos viendo la fuerza con la que nos está golpeando el clima. La cantidad de lluvia mantiene los suelos inestables lo que trae deslizamientos y ríos importantes se han salido de sus cauces.

A nivel nacional mantenemos situaciones de emergencia en diversos puntos por el clima y el esfuerzo por abarcar todas las áreas es titánico. El equipo de búsqueda y rescate, así como los estamentos de seguridad y todos los voluntarios no han parado desde que iniciaron las… — Dinoska Montalvo (@DinoskaDinoska) November 9, 2024

Por ello, aclaró que las medidas que se toman no son antojadizas. "Los recursos de seguridad y rescate tenemos que tenerlos a disposición de las áreas vulnerables. En estos momentos no se trata de pedirles que no desafíen las decisiones del gobierno. Lo que pedimos es que no desafíen a la naturaleza: a ella no la podemos detener", puntualizó.