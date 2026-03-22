Chimán: el pueblo con una parroquia de 500 años de historia que ahora es acompañada por misioneros javieranos

El arzobispo expresó su profunda gratitud hacia los fieles, destacando su fe sencilla, su perseverancia y su firme esperanza.

Provincia de Panamá./Durante la misa de este domingo en la capilla de la Universidad Católica Santa María la Antigua, Monseñor José Domingo Ulloa compartió un mensaje especial dirigido a la comunidad de Chimán, con quienes tuvo la alegría de compartir recientemente en una misión pastoral.

El arzobispo expresó su profunda gratitud hacia los fieles, destacando su fe sencilla, su perseverancia y su firme esperanza, incluso en momentos en los que han podido sentirse solos u olvidados.

“Gracias por seguir creyendo”, manifestó, reconociendo el testimonio de una comunidad que, a pesar de las dificultades, mantiene viva su fe.

Monseñor Ulloa recordó que, tras más de 500 años de historia de la parroquia, hoy cuentan con el acompañamiento de un equipo de los Misioneros Javerianos de Yarumal, quienes han llegado para brindarles apoyo, ya que anteriormente solo recibían atención una vez al año. En medio de los desafíos, destacó que se trata de una comunidad viva que sigue creyendo y caminando con esperanza.

Finalmente, les reiteró el mensaje de que no están solos, “La Iglesia y los misioneros caminan con ustedes, pero sobre todo es Cristo quien camina en medio de su comunidad”.