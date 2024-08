Mulino asegura que la CSS no será privatizada, pero a futuro hay que ver 'quién paga la fiesta'

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, volvió a reiterar que no privatizará la Caja de Seguro Social (CSS), bajo ningún aspecto o concepto, Sin embargo, su gobierno aportará estructuras para ayudar a solventar el problema de salud tanto de asegurados como de no asegurados, y eso, recalcó, "no es privatización".

Le puede interesar: Caja de Seguro Social, el tema abordado por el presidente Mulino y los gremios docentes

Expresó que continuará con la metodología que inició este mes de agosto, respecto a conversar con distintos sectores que tengan posturas sobre pensiones y jubilaciones, sin exclusión alguna, siempre y cuando las propuestas tengan sustento económico creíble para ser valoradas dentro del cúmulo de opciones que se presentarán en el camino.

"Es muy bonito hablar de que se tiene que mantener el sistema solidario, pero hacia el futuro tenemos que ver quién va a pagar la fiesta"… Esta fiesta la pagamos todos y no lo va a hacer ni un banco, ni Santa Claus, ni nadie... sale del bolsillo de todos los panameños", sostuvo el mandatario en su conferencia semanal al referirse de la salida a la crisis del sistema de pensiones.

El presidente reiteró estar del lado de la inmensa mayoría que sufre las consecuencias de no tener medicinas por un lado y atención y mora quirúrgica por otro, no obstante, remarcó que lo que surja para brindar soluciones a los asegurados será adoptado