'Acabe con todos esos zánganos': Mulino pide al director del Idaan limpiar la institución y arremete contra nombramientos políticos

Ciudad de Panamá/Tras heredar una institución como el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), a su juicio, tan destruida y tan incompleta en cada uno de sus proyectos, el presidente de la República, José Raúl Mulino, pidió al actual director de la entidad, Rutilio Villarreal, que limpie la institución y acabe con "todos esos zánganos que han estado allí por décadas y no han hecho absolutamente nada”.

Mulino instó a Villarreal a "contratar buenos profesionales técnicos", al tiempo que le recordó que no tiene la obligación de nombrar a ningún miembro de partidos políticos dentro del Idaan.

"Esa es una institución técnica y hay que mejorarla, para que estos problemas no se repitan nunca más. La politiquería en el Idaan no puede entrar bajo ningún pretexto. Soy el primero que va a exigir que se cumpla. No puede ser que tengamos instituciones como el Idaan, que estén así por falta de previsión, egoísmo politiquero y la gula que había por nombrar y nombrar..", puntualizó el mandatario.

Mulino reafirmó que "el gobierno no es nada más para nombrar gente", sino para trabajar. El mandatario fue certero en decir que en su administración "quiere gente al margen de la politiquería y del clientelismo", que es lo que tiene al país postrado.

El presidente añadió que esta semana tuvo una reunión donde se evaluó un mapa nacional de proyectos y de problemas de agua, y apelando a su honestidad, dijo que no sabía si lo habían hecho a propósito, pero en su vida pensó que íba a heredar una institución como el Idaan, tan destruida y tan incompleta en cada uno de los proyectos que maneja.

"Es inconcebible pensar que hay una cantidad de proyectos con un 60% y 70% de avance de obra, con temas tan elementales como la falta de electricidad. Hay que ser muy chambón y muy torpe para gastarse la cantidad de millones que se han gastado aquí, y ningún proyecto está exento de problemas gigantes y costosísimos para terminarlos", puntualizó.

Con información de Luis de Jesús Mendoza