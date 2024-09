Mulino se reúne con Biden y concluye su viaje a EEUU ¿De qué hablaron?

Ciudad de Panamá/Para concluir su visita a Nueva York, el presidente de la República, José Raúl Mulino, participó de una recepción ofrecida por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, donde el mandatario panameño reiteró la cooperación y compromiso del país, para avanzar en la agenda democrática y de seguridad que sostienen ambas naciones.

Panamá y Estados Unidos mantienen vigente un memorándum de entendimiento para el desarrollo de vuelos de repatriación de los migrantes que llegan a Panamá por la selva del Darién.

Anteriormente, Biden ha definido al presidente Mulino como “top partner” de los Estados Unidos, y ha destacado que la figura del mandatario panameño “sobresale” en la región.

Mulino ha cumplido por una semana, una cargada agenda bilateral en Estados Unidos, en donde se reunió con importantes actores de la esfera global, como el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, quien agradeció a Panamá por ser sede de varios organismos de la ONU, lo que permite o facilita cumplir con el objetivo de velar por la paz y la seguridad en el mundo.

Guterres y Mulino también conversaron sobre el problema de la migración ilegal, y cómo este trauma humano está cobrando la vida de cientos de personas que buscan un mejor futuro ante la crisis que se vive en sus países, destacando el caso de Venezuela.

Mulino expuso como una de las situaciones más graves del problema el caso de los niños migrantes que quedan abandonados en estos albergues, debido a que sus padres mueren en la travesía por la selva del Darién.

Selva del Darién: Llave de paso para cientos de miles de migrantes

El drama migratorio, fue sin duda el punto central de los discursos de Mulino. En la Asamblea General de la ONU, el presidente pidió los líderes mundiales que vean la magnitud de lo que está sucediendo, porque en Panamá sentimos que no contamos con todo el apoyo internacional que corresponde para hacerle frente a una situación tan angustiante desde el punto de vista humanitario, tan costosa en lo financiero, tan riesgosa para nuestra seguridad y tan alarmante por la devastación ambiental que nos dejan.

Así las cosas, trajo a colación el estrago ambiental que ha causado la migración ilegal en el país. "Darién es una de las selvas neotropicales más grandes del mundo. Cuando medio millón de personas pasan y dejan toneladas de residuos a lo largo de los años, algunos altamente contaminantes como baterías y plásticos, genera serias consecuencias ecológicas", manifestó.

El jefe de Estado, no escatimó en describir lo doloroso que es ver que quedan cuerpos en descomposición por la vera del camino o en los ríos. "No todos sobreviven a esta terrible odisea de 20 días a través de la selva. A Panamá le toca atender un problema que no es nuestro, pero lo hacemos, en la medida de lo posible, con los recursos que tenemos", expresó.

"Nadie se imagina y menos aceptaría a 500 mil personas dejando basura sin ningún tipo de planificación ni tratamiento en el bosque de Bavaria, en Alemania, o en el Parque Nacional de Yellowstone, aquí en los Estados Unidos. Medio millón de almas en situación irregular pasando sin documentos y sin control".

También cuestionó la falta de indignación global por la devastación de nuestra provincia de Darién, el gran pulmón verde de la región, y dijo quizás es porque está en un lugar inhóspito de la frontera entre Panamá y Colombia.

Sin embargo, ratificó que seguirá denunciando la situación y utilizará cada foro internacional para exigir un esfuerzo compartido para frenar el flujo de la migración ilegal.

Discriminación “infame” contra Panamá

En el escenario de la cumbre de Concordia, el mandatario panameño también se refirió a las listas discriminatorias contra Panamá. Dijo que, como presidente, no seguirá tolerando la discriminación “infame” contra Panamá, de parte de países y organizaciones de forma directa.

Por ello, indicó que ha girado instrucciones para que ningún país que tenga a Panamá en estas listas pueda hacer negocios en tierras panameñas.

La “Cumbre del Futuro” tuvo como objetivo la negociación de un Pacto para el Futuro, un documento orientado a reforzar la cooperación mundial y buscar el modelo de adaptación a los retos actuales en beneficio de todos.