Presidente Mulino estará presente en última plenaria de mesas por la CSS

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó su asistencia el próximo miércoles, 30 de octubre, a la última plenaria que se realizará en las mesas técnicas por el futuro de la Caja de Seguro (CSS),

Mulino reiteró que el 6 de noviembre, presentará, ante el pleno de la Asamblea Nacional, el proyecto de ley que busca modificar la Ley Orgánica de la CSS

El mandatario indicó que para él, este tema, más que una tarea como presidente, le representa una obligación moral con la enorme cantidad de pacientes de la CSS

Mi objetivo son los pacientes, no los tranca calles y en función de ellos, le pido a los tranca calles que piensen en los pacientes y sus familiares — José Raúl Mulino - Presidente de la República

Reiteró que no se va a privatizar el seguro social y que hará lo que corresponda para llevar un proyecto de ley al Legislativo que recoja lo mejor de las mesas, pero con una posición muy clara del Ejecutivo

"El Seguro Social hay que cambiarlo y haré lo que sea para ello. Este país no aguanta más tranques, huelgas y nada que no sea unir los esfuerzos de todos los panameños, con respecto a la enorme crisis que no es falacia y que tampoco se puede resolver halando cifras algaretes del cielo", expresó..

Hizo hincapié en que la CSS se tiene que arreglar con buena administración y mucho dinero, que no tiene hoy día para poder solventar pensiones de un lado y atención médica por otro.

Conclusión de la mesa de conversación de salud

En la mesa -presidida por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, en la que participan representantes de gremios médicos, farmacéuticos, obreros, enfermeras, educadores, pacientes y del sector privado, entre otros, Gordón destacó que por alrededor de 27 horas en total se abordaron temas cruciales como medicamentos, insumos médicos quirúrgicos, mora quirúrgicas y de consulta externa, recursos humanos, coordinación Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Contraloría General de la República (CGR), así como la coordinación efectiva-integración Minsa-CSS.

Entre los puntos destacados, Gordón mencionó que en la mesa quedó establecido el compromiso político del Gobierno Nacional, y existe voluntad política para modificar la Ley 51 de 2005. Entre otras cosas, en cuanto a mecanismos de compra directa para desabastecimiento crítico, mencionó la coincidencia de la mesa en que se debe comprar utilizando la Ley 419 de 2024 y suplementariamente con la Ley 22 de 2006; así como la necesidad de establecer una fuerza de tarea conjunta multiinstitucional ampliada con personal especializado, que ejecute los lineamientos de manera permanente, para resolver el desabastecimiento.

Por otra parte, en cuanto a la coordinación efectiva-integración, Minsa-CSS resumió que 7 organizaciones acuerpan un sistema coordinado, 4 un sistema integrado y 3 un modelo unificado. No obstante, resaltó que hay visiones compartidas por la mayoría de los participantes de la mesa en aspectos como: compensación de costos, modelo preventivo, enfoque en los pacientes y asegurados, autonomía de la CSS, mejorar la gestión administrativa de la CSS, financiamiento del Estado para la población no asegurada, y realizar los cambios por etapas.

Conclusiones en la mesa del IVM

La mesa de consultas con distintos gremios del país, convocada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, para buscar soluciones a la crisis del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS), hizo la revisión final de la síntesis de sus propuestas.

Este paquete contentivo de todas las nueve propuestas que se sustentaron será entregado al mandatario, quien se sentará junto con los representantes de los 12 gremios consultados el miércoles 30 de octubre, para evaluar el texto.

Las propuestas, junto a las que surjan de la mesa sobre servicios de salud, reforzarán un proyecto de ley de reforma a la Seguridad Social, a presentarse ante la Asamblea Nacional el 6 de noviembre. El objetivo es que el proyecto sea debatido en sesiones extraordinarias durante hasta diciembre, y que se convierta en Ley de la República en enero del año 2025.

En la mesa se recogieron las nueve proposiciones ofrecidas por los siguientes gremios:

Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep)

Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato)

Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la Caja de Seguro Social (Amoacss)

Colegio Médico de Panamá y Asociación Médica Nacional (CMP y AMN)

Asociación Nacional de Directivos de Escuelas Oficiales de Panamá (Andeop)

Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (ANEP)

Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal)

Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi)

Colegio Nacional de Farmacéuticos (CNF)

Federación Nacional de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas (Fenaeccd)

Unión de Educadores por la Calidad de la Educación Panameña - (Unecep), Frente de Acción Magistral - (FAM) y Unión Nacional de Educadores de Panamá (UNEP)

Asociación de Jubilados y Pensionados

Las propuestas y los informes financieros de la CSS están disponibles para el público en general en el sitio web https://conversatoriocss.aig.gob.pa/, en el enlace “público general – ver documentos”.