Juan Diego Vásquez cuestiona aumento de planilla y la falta de ahorro del Gobierno

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional se reunió el 14 de mayo con el fin de considerar la aprobación de créditos adicionales para diversas instituciones. Uno de los asistentes fue el viceministro de Economía y Finanzas, Carlos González, quien solicitó un crédito adicional de 650 millones 220 mil 919 dólares para fortalecer el presupuesto de más de 15 entidades del Estado.

Durante la sustentación de estos créditos, González fue fuertemente cuestionado por el diputado independiente Juan Diego Vásquez. En su intervención, Vásquez pidió a González que explicara la razón legal de por qué no se realizaron los ahorros correspondientes al Fondo de Ahorro de Panamá. El diputado criticó que, pese a la pandemia, los funcionarios gubernamentales no dejaron de cobrar sus salarios, mientras la planilla estatal aumentaba.

“La realidad de la pandemia, de la que usted habla, es la que usted nunca dejó de cobrar un centavo. Tampoco el equipo de Gobierno que le acompaña, mientras permitía que la planilla estatal subiera", expresó el diputado.

Vásquez dio a conocer que, según un informe de la Contraloría General de la República, la planilla estatal aumentó a 5.089 funcionarios de febrero a marzo de 2024. El diputado argumentó que no se puede justificar este aumento con Leyes especiales, dado que ninguna Ley obliga a contratar más personal.

“Ustedes decidieron darle aval a 5.089 designaciones que representan un aumento en aproximadamente 4.2 millones de dólares y usted nunca decidió ahorrar. No tiene autorización legal para no haber invertido en los ahorros, como advierte la Ley. No es abogado, magistrado, interpreta la Ley, no dice si el cálculo era bueno o malo. Da su opinión. La Ley le obligaba a usted a depositar el dinero que no era suyo, sino del Canal de Panamá”, expresó Vásquez.

Pago de planillas por 400 millones al mes

En palabras de Vásquez, este dinero debía ser ahorrado, sin embargo, “Se usó en la planilla, que pagamos 400 millones de dólares al mes en cada una, en vez de ahorrarlo. Es una vergüenza que se levante aquí a decirme y hablarme de la pandemia cuando aquí no hubo ni un solo sacrificio por parte del Gobierno”. El diputado solicitó a González que admitiera que "incumplió la Ley" y reconociera que el Gobierno dejó de ahorrar, pese a que "no dejaron de gastar".

“Decidieron no ahorrar unilateralmente. Ahora traen aquí 600 millones de dólares para pagar cuentas que nunca les interesó pagar, pero ni un momento pensó en ver cómo disminuiría la planilla y cómo paraba los gastos. Es una vergüenza lo que usted permite. No puedo permitirme estando aquí que usted venga a pedirme esto para pagar parte del dinero y quiera ignorar lo principal que debemos pagar que son los ahorros míos y suyos. No podía no estar aquí y no mencionarlo”, dijo el diputado.

En su defensa, González señaló que la administración implica responsabilidad y que el gobierno decidió priorizar la vida de los panameños durante la pandemia. Reconoció el aumento en la planilla durante la pandemia, pero explicó que estos incrementos se debieron a contrataciones necesarias en el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Seguridad.

“Hubo disminución de planillas. Nosotros desde que entramos reducimos 1.500 posiciones en el año 2019 y entre el 2020 al 2023 reducimos en otras entidades más de 1.600 posiciones. Aquí trajimos como política la eliminación de todas las vacantes que se iban generando, con excepción de las áreas prioritarias. De igual forma, solo se estuvo atendiendo los aumentos de salario de Leyes especiales”, agregó.

A esto, Vásquez respondió que también se dieron aumentos en otras instituciones, como la Universidad Tecnológica de Panamá y la Asamblea Nacional.

Traslado para cubrir pagos

González explicó que este crédito es parte de las estrategias del gobierno para cancelar obligaciones pendientes. Indicó que este crédito está destinado a cubrir pagos de cuentas tarifarias de occidente, el Fondo de Estabilización Tarifaria, aportes económicos habitacionales para más de 9 mil familias dentro de los programas del Fondo Solidario de Vivienda.

Además, los fondos se usarán para pagar a proveedores por el diseño y construcción de mercados de abastos, subsidios de combustible, recursos para el Fondo de Ahorro de Panamá y otros pagos correspondientes a vigencias expiradas de diversas instituciones.

Con información de Meredith Serracín