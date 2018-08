Porcell revela conversaciones con Presidente de la Corte sobre Caso Martinelli

Todo empieza con una reunión entre la procuradora Porcell y el magistrado De León en la sede del Ministerio Público el lunes 30 de julio de 2018, donde “me grabaron”, “me grabaron” fue la frase que más repetía el magistrado presidente de la CSJ en su coloquio con la jefa de la Procuraduría de la Nación.

“El tema está enredado, está enredado, yo le interrumpo y le digo de qué me hablas. Me responde del caso RM se va a caer, lo vamos a anular, lo vamos a tumbar. Yo le digo, cómo es eso posible; si la Corte Suprema ha emitido varias decisiones (….) Tú sabes esos y dice unas palabras sucias, esos me grabaron, me grabaron”, señaló Porcell a través de un video comunicado publicado por la institución en las redes sociales.

Porcell aseguró que le pidió a De León que si tenía pruebas de una grabación ilegal que pusiera una denuncia ante las autoridades correspondientes, pero el mismo aseguró que se trata de un expediente de los cinco mil y que un amigo le había mostrado.

“Me grabaron, hay tres copias, dos copias en Estados Unidos y una en Italia, le interrumpí y le dije ese caso es responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia, no jueguen con el país” aseveró la Procuradora quien en sus declaraciones al país destacó que De León no paraba de decir que lo habían grabado y que incluso había “una mujer desnuda en la parte de arriba frente a su computador y que también vio una conversación del hermano del Magistrado Harry Díaz”.

La figura del expresidente de la CSJ y que en el pasado ha estado en medio de polémicas, José Ayú Prado salió a relucir en la conversación entre De León y Porcell. “Ayú me utiliza, pero yo lo utilizó también”, manifestó.

En la grabación de Porcell que dura 7 minutos con 20 segundos y que está colgada en el Canal de Youtube del Ministerio Público, enfatizó que el presidente encargado le dijo en relación a la decisión de tumbar el caso de Ricardo Martinelli, que es investigado por supuestos pinchazos telefónicos ilegales durante su administración, que “el magistrado Oyden Ortega se va, Asunción y Tello están de acuerdo en que lo de Mejía no va, Russo no sabe de nada y la última vez nos demoramos fue por ella y Mejía se va”.

Por último Porcell le solicitó públicamente al magistrado De León que presentará la denuncia por extorción e grabaciones telefónicas ilegales ante las autoridades correspondientes para que se inicien las pesquisas.

El magistrado presidente interino de la Corte desmintió el pasado 10 de agosto ser víctima de un supuesto "chantaje", en respuesta a un rumor que circuló en redes sociales sobre la existencia de una presunta grabación comprometedora.

De León se pronunció sobre el tema durante la inauguración del Juzgado Municipal de Boquete, en la provincia de Chiriquí.

De León tildó de "chisme" y aseguró no tener "ningún tipo de presión".

"Lo que le puedo responder… ¿Cómo voy a explicar algo que no me consta, que no existe y que no sé de dónde salió?", espetó el magistrado De León. "Al que creó el morbo que le pregunten".