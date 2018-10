Pleno de la Corte rechaza solicitudes de Martinelli sobre evaluación médica y medidas cautelares

Sobre la evaluación medica legal, el Pleno declaró que no es competente para tomar esta decisión y que le corresponde al Sistema Penitenciario resolver esta solicitud.

El Pleno declaró sin fundamento la solicitud de revisión de medidas cautelares, al considerar que la defensa del expresidente no presentó ningún elemento nuevo para su modificación.

El exmandatario esta detenido desde junio pasado en el centro penitenciario El Renacer, acusado por el caso "Pinchazos".

La mayoría del Pleno, con tres salvamentos de votos, en funciones de Tribunal Colegiado, decidió declarar no viable la petición de evaluación médico legal, y sin fundamento la solicitud de cambio de la medida cautelar, al procesado en el caso conocido como “escuchas telefónicas”.

Los magistrados Angela Russo de Cedeño, Asunción Alonso y Efrén Tello, salvaron su voto.

El Pleno basó su decisión en el hecho de que no es competente para conocer la petición de la evaluación médico legal, ya que considera que eso le corresponde al Sistema Penitenciario, según lo establece la Ley 55, de octubre de 2003.

En cuanto a la solicitud de cambio de la medida cautelar de detención provisional, la mayoría de los magistrados, decidieron que la defensa no demostró que haya cambiado la condición jurídica del procesado, por lo que declararon sin fundamento dicha petición.

El magistrado Abel Zamorano, quien leyó la resolución a la que llegaron después de más de siete horas de deliberación.

Además participaron en la audiencia, los magistrados Hernán De León (presidente), Luis Mario Carrasco (como suplente de Jerónimo Mejía), Oydén Ortega, Wilfredo Sáenz (como suplente de Harry Díaz), Efrén Tello (como suplente de Luis Ramón Fábrega), Cecilio Cedalise, Angela Russo de Cedeño, y Asunción Alonso (como suplente de José Ayú Prado).

En cuanto a los salvamentos de votos, los magistrados coincidieron que antes de analizar estas peticiones, se debe determinar la competencia de este Tribunal Colegiado para conocer este caso, ya que el procesado renunció al Parlamento Centroamericano.

El abogado de Martinelli, Carlos Carrillo sustentó la solicitud de una revisión por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), basado en diversas normativas que plantean que el permiso lo debe otorgar el tribunal competente.

La sustentación de la solicitud de la revisión de la medida cautelar del expresidente Martinelli estuvo a cargo del abogado Sidney Sittón.

El abogado solicitó, también basado en diversos artículos de la Constitución y de acuerdos internacionales, que se le reduzca la medida cautelar que mantienen en la actualidad a Martinelli, que es la de detención preventiva.

Por su parte, el magistrado fiscal, Harry Díaz, planteó en diferentes argumentos que no se opone a que se le haga una revisión al expresidente, siempre y cuando sea integral y no solo con médicos privados. Y que se incluya todo el historial médico desde que regresó a Panamá.

Sobre la solicitud de cambio de medida cautelar, Díaz dejó claro que la fiscalía se va a oponer a cualquier cambio distinto a la detención preventiva, porque se trata de escuchas telefónicas ilegales, un delito grave.

"Tengo una arteria tapada, mi condición es emotiva, debo estar medicado. Me he dado cuenta que hay una gran falta de humanidad y nobleza. Lamento que se expresen de esta manera. No existe ninguna máquina pinchadora": @rmartinelli#AudienciaMartinellipic.twitter.com/h4EiLyplNb