Fuentes del Tribunal Electoral (TE) confirmaron a TVN Noticias que el Pleno de la entidad certificó que el presidente del partido Realizando Metas, Ricardo Martinelli tiene el fuero penal electoral suspendido hasta que se reanuden las elecciones internas en su partido.

Esta decisión surgió luego de que la Dirección de Organización Electoral pidiera a los Magistrados que se pronunciaran sobre el fuero de Martinelli y otros miembros del colectivo.

Esto abre la pregunta sobre si martinelli le corresponde comparecer a la audiencia por el caso New Business que se celebrará desde este jueves 19 de mayo.

En una entrevista concedida a TVN Noticias, el abogado Carlos Barsallo destacó que la audiencia va a continuar sin la presencia del expresidente Martinelli. seguirá su proceso en el Juzgado Tercero Liquidador, concretándose así la solicitud de llamamiento a juicio para Aaron Mizrachi Malca, Iván Ramón Claire Arias, David y Daniel Ochy Diez, Nicolás Corcione Pérez Balladares, Gabriel Btesh Btesh y el resto de los imputados nombrados en la vista fiscal No. 65.

De acuerdo con la vista fiscal, el inicio de la investigación se remonta al 8 de febrero de 2017, cuando el diputado Jorge Iván Arrocha denunció supuestas irregularidades en la compra de Editora Panamá América S.A. (EPASA), que publica los diarios Crítica, Panamá América y Día a día.

Según el documento judicial dicha adquisición se efectúo a través de “ un complejo esquema en el que intervinieron 18 personas jurídicas y cuatro personas naturales las que realizaron maniobras de estratificación financiera, mediante múltiples transacciones nacionales e internacionales, logrando recolectar entre el 15 y 27 de diciembre de 2010, la suma de cuarenta y tres millones novecientos doce mil ochocientos veintiocho dólares con noventa y cuatro centavos ($43,912,828.94), en la cuenta bancaria no. 01-12-000087-6 (posteriormente la numeración cambió a la no. 90-141-000030-8), perteneciente a la sociedad New Business Services Limited”.

A esta cuenta fueron desviados fondos provenientes de pagos a contratistas estatales y que fueron utilizados para la compra del paquete accionario de EPASA. El capital fue acumulado a través de un sinnúmero de transacciones, incluyendo montos que deberían cubrir compromisos financieros.