El testigo protegido es apenas el sexto de un total de 70 que deberán comparecer ante el Tribunal de Juicio Oral.

“Hemos visto un contrainterrogatorio que se enfoca en cuestiones de orden técnico. No hemos visto sobre todo desacreditar los hechos jurídicamente relevantes, yo quiero que me desacrediten que no se intervino”, señaló el fiscal Aurelio Vásquez.

Vásquez expresó que le queda al tribunal valorar, los testimonios de Luis Enrique Rivera Calle y el testigo protegido y más adelante lo que van reconocer las víctimas.

Por su parte, el abogado de la defensa Sidney Sittón pidió que se abrieran siete documentos, en la parte de propiedades y donde apareció el nombre de Rolando López, como supuesto autor.

Sittón aseguró que esto demuestra que Rolando López, secretario del Consejo de Seguridad Nacional, fue “el autor de 500 documentos” y que esto es un delito.

La defensa preguntó al testigo protegido sobre la aparición del nombre de López en las propiedades, pero este respondió que no tenía la explicación.

La audiencia se reanuda este martes 18 de junio, a las 9:00 a.m., con la presentación del séptimo testigo de la Fiscalía.

Con información de Elizabeth González