Prevén escuchar archivo con 31 audios en juicio oral de Martinelli

De las 33 grabaciones que reposan en el DVD, ya se han escuchado 7 en la audiencia que se desarrolla en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora.

Según el Ministerio Público, se refuerza la teoría de las escuchas supuestamente sin autorización judicial.

Igualmente, la defensa dio a conocer la presentación de un segundo Amparo de Garantías Constitucionales por actuaciones del Tribunal de Juicio, respecto a las pruebas.

El fiscal Aurelio Vásquez, dijo que el perito Luis Rivera, tendrá que terminar de reconocer el archivo con 31 audios que aún están pendientes y se prevé concluir en este día.

Por otra parte, el representante del Ministerio Público en el proceso, dijo que el miércoles 8 de mayo, se le entregó a la defensa la copia de los discos, para que “tenga pleno conocimiento de la información digital que ya se ha estado introduciendo en el Tribunal y que ha entrado como prueba”.

La entrega de la copia de los discos no es para investigar o efectos periciales, sino para que la defensa no tenga reparo en decir que no tiene conocimiento de lo que contienen los mismos.

Con información de Elizabeth González.