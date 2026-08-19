Caso Iris De Arco: Decretan medidas cautelares contra dos implicados en fraude financiero de $261 mil6

Durante la audiencia también se reveló que el caso podría tener una dimensión mayor, debido a que alrededor de 130 personas podrían estar vinculadas a las operaciones que son objeto de investigación.

Dos hombres investigados por sustraer 261 mil dólares de un teléfono robado, mediante transferencias bancarias, quedaron este miércoles bajo las medidas cautelares de uso de brazalete electrónico y prohibición de salida del país, mientras el Ministerio Público investiga a otras 130 personas presuntamente vinculadas al esquema.

La jueza de garantías Julieth Ubillus decretó este miércoles 19 de agosto medidas cautelares contra Francisco Javier Cuevas Herazo y David Antonio Domínguez Macías, investigados dentro de la Operación Cenit por el delito contra el orden económico, en la modalidad de fraude financiero en perjuicio de Iris De Arco.

La audiencia se realizó en horas de la mañana en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, donde la jueza escuchó los argumentos de las partes y posteriormente estableció las medidas cautelares para ambos investigados.

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Ubillus ordenó reporte periódico los lunes, miércoles y viernes de cada semana, además de la prohibición de salida del país y el impedimento de salir de la provincia de Panamá.

Como parte de las medidas, también se estableció la prohibición de comunicarse con otras personas investigadas en el proceso y con la víctima, Iris De Arco, así como el uso de brazalete electrónico.

De acuerdo con los elementos expuestos durante la audiencia, en el marco de esta investigación se habrían realizado 160 transferencias fraudulentas, por un monto aproximado de 261 mil dólares, en perjuicio de la víctima, a quien presuntamente le fue sustraído su teléfono celular.

La investigación apunta a que el dispositivo habría sido utilizado para realizar las operaciones financieras que generaron el perjuicio económico.

Durante la audiencia también se reveló que el caso podría tener una dimensión mayor, debido a que alrededor de 130 personas podrían estar vinculadas a las operaciones que son objeto de investigación.

El Ministerio Público continuará con las diligencias para determinar la participación individual de las personas presuntamente relacionadas con el fraude y establecer el alcance total de las operaciones financieras investigadas en la Operación Cenit.

Las personas investigadas se mantienen bajo las medidas cautelares impuestas por la jueza mientras avanza el proceso.