Condenan a 9 años de prisión a hombre por robo a una adulta mayor

Panamá/Un juez condenó a nueve años de prisión a un hombre declarado responsable como cómplice primario del delito de robo agravado y autor de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, en perjuicio de una mujer adulta mayor.

La sentencia se produjo luego de un acuerdo de pena presentado por la Fiscalía Metropolitana, que fue aceptado por el acusado durante la audiencia ante la Sección de Juicio Oral.

El hecho ocurrió el 30 de marzo de 2023 en la urbanización de Chanis, corregimiento de Parque Lefevre, cuando la víctima retiró $3,520.00 en efectivo de un banco.

El hoy condenado habría utilizado la modalidad de vigilar a la adulta mayor y brindar información a otros dos sujetos que la siguieron hasta su residencia, donde mediante violencia e intimidación la despojaron del dinero y de un teléfono celular, causándole lesiones físicas.

La Procuraduría General de la Nación, a cargo de Luis Gómez, reiteró su compromiso de ejercer la acción penal en los casos que corresponda, en cumplimiento de la Constitución y la Ley, y reafirmó que se busca proteger a las víctimas y sancionar con firmeza este tipo de delitos.

Con información de Meredith Serracín