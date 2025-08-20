Tribunal Electoral será auditado por la Contraloría; fiscalizarán uso de recursos entre 2019 y 2024

Durante el periodo que será auditado, estuvieron al frente del Tribunal Electoral los magistrados Heriberto Araúz [2012 a 2022] y Alfredo Juncá [2022-2024].

Ciudad de Panamá/Mediante la Resolución N.° 2677-2025/DINAG, del 19 de agosto de 2025, la Contraloría General de la República ordenó la realización de una auditoría al Tribunal Electoral.

La auditoría busca revisar cómo se administraron los bienes y fondos públicos entre el 2 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2024, para determinar si fueron utilizados de manera correcta.

Según la Contraloría, este procedimiento se justifica en lo que establecen la Constitución y la ley, que otorgan a la Contraloría la responsabilidad de vigilar que los recursos del Estado se manejen con transparencia y de forma adecuada.

La auditoría contará con personal de la Contraloría y el Tribunal Electoral, pero de ser necesario, dijo la institución, se sumará personal especializado para garantizar que el proceso de fiscalización avance sin contratiempos.

“Para cumplir con esta labor, se realizarán todas las diligencias necesarias y se contará con la colaboración del personal del Tribunal Electoral”, indicó la institución en un comunicado.

Durante el periodo que será auditado, estuvieron al frente del Tribunal Electoral (TE) los magistrados Heriberto Araúz [noviembre de 2012 a noviembre de 2022] y Alfredo Juncá [2022-2024]. Además, en este periodo se asignaron recursos al TE para la organización de las elecciones generales del 5 de mayo de 2024.

