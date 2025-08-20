Realizarán trabajos de mantenimiento en la potabilizadora de Mendoza este jueves
Los trabajos afectarán a las comunidades durante un periodo de 10 horas.
Ciudad de Panamá/La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) informó que mañana jueves 21 de agosto se realizará un mantenimiento preventivo en la planta potabilizadora de Mendoza, enfocado en ajustes y mejoras en los motores de la estación de bombeo de agua.
El horario de los trabajos será desde las 6:00 a.m. y por un período estimado de 10 horas.
Se recomienda a la población almacenar agua para uso esencial, ya que durante este tiempo, la planta operará al 75% de su capacidad, lo que podría ocasionar interrupciones o baja presión en el suministro de agua potable en las comunidades abastecidas.
Además, la ACP instó a los usuarios a utilizar de manera responsable el recurso mientras duren los trabajos.
"Lamentamos los inconvenientes que esta labor pueda causar y agradecemos la comprensión de la comunidad. Estos trabajos buscan optimizar el funcionamiento y prolongar la vida útil de los equipos, garantizando un servicio más confiable", indicó la ACP en un comunicado.
La planta potabilizadora de Mendoza abastece a más de 200 mil residentes de La Chorrera, Arraiján y Capira.
