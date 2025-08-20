AMP denuncia presunto peculado en la Capitanía del Puerto de Balboa

La decisión se fundamenta en los hallazgos de dos auditorías institucionales, que evidenciaron irregularidades.

ciudad de panamá/La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) presentó una denuncia ante el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de peculado, tras detectar irregularidades en la gestión administrativa de la Capitanía del Puerto de Balboa.

La acción fue interpuesta por el administrador de la AMP, ingeniero Luis Roquebert V., a través de apoderado legal, ante la Sección de Atención Primaria del Ministerio Público. La denuncia va dirigida contra funcionarios que resulten responsables por anomalías en procesos de recaudación, validación de recibos manuales, emisión de recibos oficiales y registros en los sistemas SIFCO y VUMPA.

Auditorías revelan prácticas indebidas

La decisión se fundamenta en los hallazgos de dos auditorías institucionales, que evidenciaron prácticas como:

Anulación irregular de recibos

Cobros directos a embarcaciones sin registro oficial

Omisión de reportes en el sistema financiero contable

Estas acciones, según la AMP, podrían constituir conductas delictivas que afectan la transparencia y el correcto manejo de los recursos públicos.

La AMP, bajo la administración del ingeniero Roquebert, reafirmó su compromiso con la rendición de cuentas y aseguró que continuará presentando las denuncias y querellas necesarias para que se investiguen y sancionen los hechos que pudieran constituir delitos contra la administración pública.