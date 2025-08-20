Extesorera de Burunga enfrentará cargos por peculado agravado en programa social

Este caso forma parte de una investigación más amplia que involucra a 21 personas, entre ellas representantes y tesoreros de distintas juntas comunales.

Arraiján, Panamá Oeste/La Procuraduría General de la Nación imputó cargos por peculado agravado a una extesorera de la Junta Comunal de Burunga, tras detectarse un presunto desfalco de más de B/.185 mil en fondos del Programa de Inclusión Social (PDIS), según un informe de la Contraloría.

Según el comunicado oficial, el Juzgado de Garantías aplicó medidas cautelares contra la imputada, mientras que la Fiscalía solicitó su detención provisional. La investigación se sustenta en un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, que reveló un presunto mal manejo de recursos públicos por un monto de B/. 185,378.39.

Te puede interesar: Asamblea: Jorge Herrera pedirá retirar propuesta de aumento de dietas en la Autoridad de Descentralización

Este caso forma parte de una investigación más amplia que involucra a 21 personas, entre ellas representantes y tesoreros de distintas juntas comunales, todos señalados por presunto peculado en el uso de fondos estatales destinados a programas sociales.

El Programa de Inclusión Social (PDIS), tenía como objetivo financiar proyectos en comunidades de difícil acceso. Las investigaciones se hacen en el periodo 2019-2014, cuando la Junta Comunal de Burunga estuvo bajo la dirección del exrepresentante Antonio Atencio, quien también ha sido vinculado al presunto desfalco de fondos públicos relacionados con el programa.

Una auditoría reveló que la extesorera de la Junta Comunal manejó de forma incorrecta B/. 185,378.39, monto que estaba bajo su custodia.

En la madrugada del 8 de agosto de 2025, el exrepresentante Atencio fue detenido junto a otro funcionario, como parte de las investigaciones por el presunto desfalco.