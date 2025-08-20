Minsa aclara que agua de pozo certificada en Azuero es apta para el consumo humano

La institución hizo un llamado a la población a mantener la calma y confiar únicamente en la información oficial.

Luego de que circulara en redes sociales un video en el que se señalaba que el agua de pozo certificada por la institución en Azuero no es apta para el consumo humano, el Ministerio de Salud (Minsa) aclaró que la información difundida en ese video es falsa.

“El agua certificada por el Minsa en Azuero es apta para el consumo humano”, subrayaron en un comunicado difundido este miércoles 20 de agosto.

Según la institución, el aparato que aparece en el video mide únicamente la conductividad del agua y los sólidos disueltos totales, pero no determina la potabilidad.

“No se debe confiar en videos engañosos que utilicen aparatos caseros para desacreditar el trabajo institucional”, señaló el Minsa, al tiempo que explicó que el dispositivo utilizado no identifica microorganismos ni mide el nivel de cloro, dos parámetros fundamentales para establecer si el agua es apta para el consumo humano.

Agregaron que la calidad del agua se determina a través de análisis físico, químico y bacteriológico en laboratorios especializados oficiales, los cuales cuentan con los métodos científicamente validados para este proceso.

En el caso del análisis microbiológico, el proceso tiene una duración mínima de 24 horas para garantizar resultados confiables.

Detallaron que la conductividad refleja la dureza del agua, algo común en pozos de la región de Azuero, pero esta condición no significa que el agua no sea apta para el consumo humano.

Ante la prolongada crisis que enfrenta la región con la contaminación del agua, se reiteró que el agua apta para el consumo humano es la que proviene de acueductos rurales o pozos que reciben cloración. En tanto, el agua que sale del grifo solo se debe utilizar para actividades domésticas y de limpieza, ya que todavía no es apta para el consumo humano.

Las características del agua potable son que no tiene sabor, olor ni color. La institución hizo un llamado a la población a mantener la calma y confiar únicamente en la información oficial.

