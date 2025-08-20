Empresarios panameños investigados por red de corrupción en Venezuela

Los sectores más señalados en las investigaciones incluyen la construcción, los bienes raíces y las actividades vinculadas al entretenimiento, áreas que, de acuerdo con el organismo, han servido como canales para el presunto ocultamiento de fondos ilícitos.

Ciudad de Panamá, Panamá/En los últimos años, Panamá ha estado expuesto a los efectos de los flujos financieros ilícitos provenientes de Venezuela. En este contexto, Transparencia Venezuela presentó este miércoles 20 de agosto un informe que recopila 178 investigaciones en 30 países, incluyendo a Panamá.

Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de la organización, destacó un caso relevante relacionado con empresarios que operan en territorio panameño y que durante años obtuvieron contratos millonarios en Venezuela para proyectos de infraestructura, como gimnasios verticales y estadios de béisbol.

Entre ellos, mencionó la construcción de un estadio de béisbol, que tardó alrededor de ocho años en completarse, además de contratos vinculados con la exportación de alimentos y electrodomésticos.

Según De Freitas, estas empresas mantenían conexiones directas con familiares cercanos al Gobierno venezolano, lo que permitió su participación en una red de presunta corrupción. El informe, publicado hace al menos dos meses, revela cómo funcionaba esta trama: cada vez que las compañías cobraban por sus servicios, se activaban mecanismos de presunto lavado de dinero.

La representante de Transparencia Venezuela añadió que, además de este caso, el informe menciona una docena de empresas y personas panameñas posiblemente involucradas en esquemas similares relacionados con corrupción y blanqueo de capitales.

Los sectores más señalados en las investigaciones incluyen la construcción, los bienes raíces y las actividades vinculadas al entretenimiento, áreas que, de acuerdo con el organismo, han servido como canales para el presunto ocultamiento de fondos ilícitos.

Con información de Yamy Rivas.