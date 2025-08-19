Estudio de la Universidad de Panamá revela que existen bacterias y hongos resistentes en el agua y aire de la capital

Panamá/Un reciente estudio de la Universidad de Panamá revela que el agua y el aire de la ciudad de Panamá están expuestos a bacterias y hongos capaces de resistir tratamientos médicos convencionales, representando un riesgo para la salud, especialmente en personas con sistemas inmunológicos debilitados. La investigación abarcó el río Matasnillo, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Juan Díaz (PTAR) y la Bahía de Panamá, y fue publicada en la revista Phatogens.

El estudio titulado “Determination of Phylogroups, Pathotypes and Antibiotic Resistance Profiles of E. coli Isolates from Freshwater and Wastewater in the City of Panama” identificó cepas de Escherichia coli enterotoxigénica (ETEC) y enterohemorrágica (EHEC) en el agua que llega a la PTAR. La EHEC, reconocida por producir la toxina Shiga, puede provocar diarrea con sangre y otras complicaciones graves. Estas bacterias también son responsables de infecciones del tracto urinario, del torrente sanguíneo y, en casos raros, neumonía o meningitis.

El doctor Alex O. Martínez Torres, investigador principal del estudio coordinado por el Dr. Jordi Querol Audi, explicó que se estandarizó una metodología para clasificar los filogrupos y patotipos de E. coli. De 17 cepas aisladas en la PTAR, 16 resultaron multirresistentes, destacando patotipos como el enterohemorrágico. En el río Matasnillo, aunque las bacterias no fueron multirresistentes, algunas portaban genes de resistencia que podrían contribuir a infecciones bajo ciertas condiciones.

El magíster Fermín Mejía, miembro del equipo, señaló que las bacterias multirresistentes pueden viajar a través de aerosoles generados cuando el agua choca con obstáculos. Esto significa que las personas podrían inhalarlas sin notarlo, convirtiéndose en un riesgo invisible para la salud pública.

Además de bacterias, el estudio evaluó hongos presentes en la bahía de Panamá. La doctora Gesabel Navarro, a cargo de esta parte de la investigación, detectó especies como Trichoderma longibrachiatum, reportada por primera vez en la zona y capaz de provocar infecciones similares a la aspergilosis pulmonar, enfermedad generalmente asociada a Aspergillus. Otros hongos identificados fueron Penicillium y Trichoderma. Aunque las cargas fúngicas encontradas son bajas, las autoridades recomiendan evitar contacto prolongado con estas aguas, especialmente en personas con heridas o defensas comprometidas.

El estudio enfatiza la importancia de la vigilancia constante y la actualización de protocolos de control microbiológico en Panamá. La Universidad de Panamá, a través de sus laboratorios LAMEXA y LAMA, forma a la mayoría de microbiólogos ambientales del país, quienes trabajan en entidades públicas y privadas para prevenir que estas aguas se conviertan en focos de enfermedades.

Estos hallazgos subrayan que, aunque muchos microorganismos se encuentran en niveles bajos, su potencial de evolucionar hacia formas más peligrosas exige políticas públicas firmes, educación ciudadana y acciones concretas de las autoridades sanitarias para proteger la salud de quienes viven, trabajan o se recrean cerca de ríos, costas y la Bahía de Panamá.

Datos tomados: Revista Hacia la Luz, Universidad de Panamá