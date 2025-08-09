Abren segunda convocatoria para examen de certificación en tecnología médica: conozca las fechas

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que desde enero de 2011 se exige como uno de los requisitos fundamentales para ejercer la profesión la aprobación de este examen de certificación básica.

Ciudad de Panamá, Panamá/Graduados de tecnología médica tienen hasta el 30 de agosto para preinscribirse al proceso que les permitirá obtener la idoneidad profesional requerida por ley.

El Consejo Interinstitucional de Certificación Básica de Tecnología Médica anunció la apertura de la segunda convocatoria 2025 para el examen de certificación, requisito indispensable para obtener la idoneidad profesional según establece la Ley 43 de 2004.

Fechas clave del proceso

Los interesados deberán cumplir con el siguiente cronograma:

Preinscripción: del 25 al 30 de agosto de 2025, mediante un formulario digital que estará disponible en las fechas indicadas.

del 25 al 30 de agosto de 2025, mediante un formulario digital que estará disponible en las fechas indicadas. Inscripción formal: del 15 al 19 de septiembre de 2025, período en el que se debe entregar la documentación requerida y realizar el pago correspondiente.

del 15 al 19 de septiembre de 2025, período en el que se debe entregar la documentación requerida y realizar el pago correspondiente. Examen teórico nacional: 24 de octubre de 2025

24 de octubre de 2025 Examen práctico: 25 de octubre de 2025

Cupos limitados y requisitos específicos

La convocatoria establece un máximo de 150 inscripciones, por lo que se recomienda a los interesados completar el proceso dentro de las fechas establecidas.

Para participar, los interesados deben presentar original y copia de cédula o pasaporte, título universitario y créditos oficiales. El costo total del examen teórico y práctico es de 50 dólares.

Tanto las inscripciones como los exámenes se realizarán de forma presencial. El lugar de inscripción será el Departamento de Microbiología Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá.

El pago únicamente se aceptará en efectivo en la caja ubicada en el decanato de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Las autoridades aclararon que no se aceptarán copias de depósitos bancarios ni transferencias ACH.

Los profesionales que requieran información adicional pueden comunicarse al correo electrónico cicbtm@gmail.com para resolver dudas sobre el proceso. Esta certificación representa un paso fundamental para los tecnólogos médicos que buscan formalizar su ejercicio profesional en el sistema de salud panameño, cumpliendo con los estándares de calidad establecidos por la legislación vigente.