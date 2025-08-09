Panamá será escenario del Encuentro Nacional de Danza con más de tres semanas de programación

Ciudad de Panamá, Panamá/Artistas, coreógrafos y amantes de la danza se preparan para tres semanas intensas de actividades culturales que prometen transformar el panorama dancístico nacional.

Del 10 al 31 de agosto, el país vibrará al ritmo de la danza con la celebración del Encuentro Nacional de Danza, evento que reunirá a intérpretes, coreógrafos y formadores en espacios emblemáticos como la Ciudad de las Artes, el Teatro Balboa y el Centro de Arte y Cultura de Colón, además de otros escenarios distribuidos por todo el territorio nacional.

La iniciativa, coordinada por la Dirección Nacional de Las Artes del Ministerio de Cultura (MiCultura), tiene como meta impulsar la creación, circulación y disfrute de esta expresión artística, fortaleciendo la movilidad de la danza nacional y reconociendo el talento emergente del país.

"El Encuentro Nacional de Danza constituye un compromiso del Estado panameño con el fortalecimiento del sector, promoviendo el derecho de la ciudadanía a acceder a experiencias artísticas de calidad", explicó Carla Lozano, gestora cultural y una de las organizadoras del evento.

A través de funciones, talleres, laboratorios, conversatorios y residencias, la programación busca consolidar un diálogo enriquecedor entre tradición, contemporaneidad e innovación, fomentando el intercambio entre diferentes comunidades y territorios.

La programación inaugural, que se extenderá del 10 al 17 de agosto, promete una diversidad de propuestas que reflejan la riqueza del panorama de danza nacional e internacional:

Sábado 10 de agosto – 4:00 p.m. (Auditorio Herbert de Castro)

Estreno de un extracto de "Variaciones Inquietas" por el Ballet Nacional de Panamá

"Ash" de Marlyn Attie

Lunes 12 de agosto – 7:30 p.m. (Teatro Balboa)

"Fuentes de Esperanza" del Programa Enlaces

Miércoles 14 de agosto – 8:00 p.m. (Teatro Balboa)

"Vacuidad" de Adrián Morales

Viernes 16 de agosto – 8:00 p.m. (Espacio Xielo)

"Sismos" de la Compañía Gramo Danse

Sábado 17 de agosto (Ciudad de las Artes)

4:00 p.m.: Muestra Final Cuerpo Caribe – Residencia Internacional

5:30 p.m.: "Unusual Suspects" de Evie Dimitriou

Este encuentro anual se consolida como una plataforma fundamental para el desarrollo del sector dancístico panameño, ofreciendo espacios de formación, intercambio y visibilización que contribuyen al crecimiento artístico y profesional de bailarines, coreógrafos y demás profesionales del área.