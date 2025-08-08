¡Espectáculo celeste! Alineación planetaria será visible en Panamá este domingo

Venus, Júpiter y Mercurio se alinearán antes del amanecer en un evento astronómico que no se repetirá hasta febrero de 2026.

Coclé/Los aficionados a la astronomía y las ciencias espaciales tendrán una cita especial con el cielo panameño durante la madrugada de este domingo 10 de agosto, cuando una excepcional alineación planetaria ofrecerá un espectáculo visible en todo el territorio nacional.

El fenómeno astronómico será observable justo antes del amanecer y tiene una característica particular que lo hace especialmente atractivo: Venus, conocido como "el lucero de la mañana", se verá más cerca de la Tierra de lo habitual, un evento que no volverá a ocurrir de esta forma hasta febrero del próximo año.

Venus, que actualmente sale alrededor de las 4:00 o 4:30 de la madrugada, será el protagonista del espectáculo celeste. Los observadores que miren hacia el este, donde sale el sol, podrán identificar fácilmente este brillante "lucero" que durante estas semanas ha estado particularmente visible. Al lado de Venus aparecerá Júpiter, mientras que más cerca del horizonte se podrá observar Mercurio, completando así una alineación que promete ser memorable para quienes se aventuren a madrugar.

Para disfrutar plenamente de este evento astronómico, los expertos recomiendan utilizar aplicaciones de mapas estelares, siendo "Estelares" una de las más recomendadas por sus excelentes reseñas. Los mejores lugares para la observación son aquellos que cumplen con tres características fundamentales:

Mínima contaminación lumínica

Ausencia de obstáculos como montañas o árboles

Cielo completamente despejado.

Este tipo de eventos astronómicos continúa despertando un creciente interés científico, no solo en la provincia de Coclé, sino a nivel nacional. Niños y jóvenes permanecen atentos a la programación de estos fenómenos celestiales, mientras que numerosos fotógrafos ya preparan sus cámaras para capturar este momento único.

La particularidad de poder observar el "lucero de la mañana" en una posición más cercana a la Tierra añade un atractivo especial al evento, convirtiéndolo en una oportunidad educativa y de entretenimiento para toda la familia.

Aunque el fenómeno será visible durante el fin de semana, será en la madrugada del domingo cuando alcance su mayor pronunciamiento y claridad. Los madrugadores tendrán la oportunidad de presenciar un espectáculo que combina la belleza natural del cosmos con el valor científico de un evento que no se repetirá en las mismas condiciones hasta dentro de varios meses.

Para quienes deseen participar de esta experiencia astronómica, la recomendación es prepararse con anticipación: verificar las condiciones climáticas, ubicar un lugar apropiado para la observación y, si es posible, acompañarse de instrumentos básicos como binoculares para enriquecer la experiencia visual de este encuentro planetario.

Con información de Nathalie Reyes.