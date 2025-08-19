Gabinete aprueba presupuesto del canal de Panamá para el 2026, aportará al Estado más de $3 mil millones

El presupuesto contempla inversiones en formación y bienestar del recurso humano, las cuencas tradicional y occidental, así como en garantizar la operación sostenible y competitiva del Canal.

Ciudad de Panamá/Este martes 19 de agosto en Consejo de Gabinete aprobó el presupuesto del canal de Panamá para la vigencia fiscal del año 2026, que asciende a $5,207.2 millones. Además, se prevé un aporte directo al Tesoro Nacional por B/.3,193.8 millones, lo que representa un incremento de B/.404.3 millones (14.5%) en comparación con el presupuesto aprobado.

De acuerdo con un comunicado oficial, el presupuesto del canal de Panamá para el 2026 está enfocado en inversiones a futuro, dando prioridad a la sostenibilidad hídrica con el proyecto del lago de río Indio y la diversificación de negocios (gasoducto, terminales portuarias y corredor logístico).

Además, el presupuesto contempla inversiones en formación y bienestar del recurso humano, las cuencas tradicional y occidental, así como en garantizar la operación sostenible y competitiva del Canal.

"Se prevé un aporte directo al Tesoro Nacional por B/.3,193.8 millones, lo que representa un incremento de B/.404.3 millones (14.5%) en comparación con el presupuesto aprobado del AF-2025. Además, se estiman pagos a otras entidades del Estado en concepto de impuesto sobre la renta, seguro social, seguro educativo y cuota obrero patronal por B/.291.1 millones", expresa el documento.

El administrador Ricaurte Vásquez, señaló que este presupuesto contempla la situación económica que atraviesa el mundo de extrema volatilidad, que apunta a una posible disminución en el volumen de tráfico por la vía interoceánica que obedece a una reducción en las tasas de crecimiento que prevén 2.5% de crecimiento, cuando a principios de este 2025 se hablaba de 3.0-3.2%.

Señaló que, pese a la reducción, se sigue aumentando el gasto en sostenibilidad, confiabilidad y la capacitación de talento para la creación de recursos humanos que trabajarán en el canal de Panamá. Destacó que próximamente se requerirán cerca de 3,000 personas por las jubilaciones que se darán.

Entre los proyectos que contempla la ACP están: terminales portuarias, trabajos relacionados con el gaseoducto y una carretera sobre la ribera Oeste que permita conectar el puente Atlántico con la carrertera Panamericana, estos aparte del lago del río Indio.

Así mismo, se contempla considerar un apoyo al Idaan para rehabilitar las tomas de agua cruda de la planta potabilizadora de Chilibre para que pueda producir el recurso necesario.

En un contexto global caracterizado por la incertidumbre climática, los avances tecnológicos, las tensiones geopolíticas y de sostenibilidad, el 2026 marca el inicio de un periodo de inversiones destinadas a fortalecer su modelo de negocio y proteger el valor de la ruta a largo plazo.

Señalan que, tras su aprobación por parte del Consejo de Gabinete, el presupuesto se presenta ante la Asamblea Nacional de Diputados, en cumplimiento del proceso establecido por la Constitución Nacional y la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá.

Lago de río Indio: proyecto de interés público

Añaden que, como parte de la comparecencia ante el Consejo de Gabinete, y en atención a las inquietudes expresadas por las comunidades de la cuenca del río Indio sobre posibles riesgos de especulación y manejo irregular de tierras vinculados a la construcción del nuevo lago, el Gobierno Nacional anunció dos medidas para proteger sus derechos: la definición del polígono de influencia del proyecto y su declaración como proyecto de interés público.

Con la definición del polígono de influencia del proyecto se delimita legalmente qué tierras y comunidades guardan relación con el desarrollo del proyecto, y se definen los mecanismos para proteger los derechos de los residentes y propietarios.

Además, se establece que cualquier venta de terrenos, nuevas construcciones, préstamos, cambios de uso de suelo o actividades económicas dentro del área requerirán la no objeción de la Autoridad del Canal de Panamá.

De igual forma, el Consejo de Gabinete aprobó una resolución que declara el lago de río Indio como proyecto de interés público, por lo que todas las instituciones del Estado deberán colaborar activamente para el desarrollo ordenado del proyecto y se agilizará la atención de las necesidades de las comunidades, asegurando respuestas más eficientes y coordinadas.

El lago de río Indio se desarrolla con el propósito de garantizar el abastecimiento de agua a más del 50 % de la población, así como apoyar las actividades productivas de la región, incluyendo la operación del Canal de Panamá durante los próximos 50 años.