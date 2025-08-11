El Canal vuelve al centro de la disputa entre EEUU y China en sesión del Consejo de Seguridad de la ONU

Mulino se dirigió este lunes a 72 países que conforman el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Pese a las declaraciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, y el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez Morales, durante la sesión de este lunes 11 de agosto en el Consejo de Seguridad de la ONU, en la que defendieron la neutralidad de la vía interoceánica, su operación bajo manos panameñas y el llamado a la defensa de dicho principio, la representante interina de Estados Unidos, Dorothy Shea, aprovechó su intervención para mantener la narrativa de que existe una "influencia de China" sobre el mismo.

Según Shea, la presunta “influencia excesiva” de China en la infraestructura del Canal representa un riesgo tanto para Panamá como para Estados Unidos, y además constituye una amenaza para la seguridad y el comercio a nivel global. Subrayó la participación china, en particular, en áreas de “infraestructura crítica y operaciones portuarias” de la vía interoceánica.

Por su parte, el embajador chino ante la ONU, Fu Cong, respondió firmemente a las acusaciones señalando que China siempre ha respetado la soberanía panameña sobre el Canal y su neutralidad.

"Los Estados Unidos lanzan mentiras y ataques sin fundamentos contra China y son solo pretextos para buscar controlar el Canal, nos oponemos firmemente a la coerción económica y el matoneo. Le pedimos a EEUU que deje de difundir rumores que generan dificultades", puntualizó.

La supuesta presencia china en el Canal ha sido la narrativa durante meses del presidente de Estados Unidos Donald Trump y altos funcionarios de su gobierno que visitaron Panamá a lo largo del año, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth.

Mulino se dirigió este lunes a 72 países que conforman el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, organismo que preside Panamá desde el pasado 1 de agosto de forma temporal. El tema central abordado fue la seguridad marítima internacional.

Mulino encabezó el debate y presentó los principales desafíos que enfrenta la industria marítima, así como el aporte del país al comercio mundial a través de su canal interoceánico, su registro naviero y su infraestructura logística portuaria.

El mandatario destacó el papel histórico de Panamá en el comercio mundial desde la época colonial, como símbolo de unión, herramienta al servicio de la globalización y referente de eficiencia logística internacional.

En ese contexto, advirtió sobre las amenazas que enfrenta el sector, entre ellas el narcotráfico, la piratería, la pesca ilegal, el tráfico de personas, los ataques terroristas y el uso indebido de embarcaciones.

Señaló que el espacio marítimo es especialmente vulnerable a la expansión del crimen organizado transnacional, ya que en él convergen múltiples riesgos que comprometen la seguridad, la economía y la soberanía de los Estados.

Frente a estos desafíos, afirmó que Panamá ha adoptado una postura firme: ejercer un liderazgo responsable y una gobernanza efectiva, lo que permite garantizar la trazabilidad de las embarcaciones, facilitar la vigilancia y el control marítimo, y contribuir activamente a la prevención del delito internacional.

Asimismo, subrayó la importancia del papel que desempeñan los concesionarios portuarios, al recordar que los puertos son zonas de alta vulnerabilidad.

"Panamá ha incrementado su capacidad de supervisión de la flota internacional y nacional trabajando en cercanía con sus socios. Además, hace poco aprobó su adhesión al acuerdo sobre subvenciones a la pesca de la OMC", indicó.