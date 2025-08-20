Tribunal Electoral pone en marcha el Plan General de Elecciones y simplifica comisiones

El anunció se hace con casi cuatro años de antelación de los comicios generales de 2029.

Panamá/El Tribunal Electoral (TE) inició los trabajos preparatorios del Plan General de Elecciones (Plagel 2025-2029) con una novedad: la reorganización y reducción del número de comisiones que acompañarán el proceso, con el fin de evitar duplicidad de funciones y fortalecer la eficiencia administrativa rumbo a los comicios generales de 2029.

En un acto oficial que reunió a representantes de partidos políticos, candidatos de libre postulación y organizaciones de la sociedad civil, el TE presentó la hoja de ruta que guiará la organización electoral en los próximos cuatro años.

Nos estamos preparando con una planificación de cuatro años, debido a que este tiempo nos permite prever con mayor claridad las acciones necesarias para mejorar los procedimientos actuales y diseñar una matriz de riesgo que facilite la identificación de posibles desafíos”, explicó el magistrado Luis Guerra, coordinador del Plagel.

El magistrado recordó que en las elecciones generales de 2024 el proceso incluyó cerca de 37 comisiones, lo que —según dijo— provocó redundancia de trabajo.

Lo que hemos hecho ahora es una compilación para que no haya tal redundancia, sino que los trabajos se concentren en las comisiones que hemos seleccionado”, añadió.

De acuerdo con el TE, para este nuevo ciclo se conformaron comisiones de Planificación del Proceso, Padrón Electoral, Verificación de Límites, Reclutamiento, Capacitación, Sistematización del Proceso, Seguridad Informática y Libre Postulación. Esta última es inédita dentro del Plagel, y tendrá la misión de atender todos los aspectos vinculados a las candidaturas por libre postulación, incluyendo los mecanismos para la recolección de firmas.

El TE subrayó que este arranque, realizado con casi cuatro años de antelación, constituye un hecho inédito en la historia electoral del país. Generalmente, los preparativos inician solo dos años antes de las elecciones generales.

En un comunicado, la entidad reiteró que su misión es “proteger la voluntad popular y garantizar que todos los panameños ejerzan su derecho al voto en un proceso libre, justo y democrático”.