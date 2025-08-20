Proyecto busca reducir factura eléctrica con plantas solares compartidas ¿De qué se trata?

"A veces quiero tener confianza en los proyectos que usted presenta, se lo juro por mi madre, pero algo me preocupa a veces en el fondo”, le dijo el diputado Vega al diputado suplente Gabriel Solís, proponente de la iniciativa.

Panamá/Una propuesta de ley presentada por el diputado suplente Gabriel Solís plantea abrir la puerta para que más panameños puedan acceder a energía renovable a través de dos mecanismos: el neteo remoto y las comunidades solares.

La iniciativa busca que cualquier ciudadano pueda generar electricidad desde un punto distinto al de su consumo —por ejemplo, instalar paneles solares en un terreno o techo disponible y usar esa energía en su hogar ubicado en otro lugar. Además, impulsa que vecinos, arrendatarios o residentes de edificios multifamiliares compartan una planta solar común y reciban beneficios proporcionales en sus facturas eléctricas.

Puntos sensibles de la propuesta

El documento no solo contempla beneficios, sino también condiciones específicas para los usuarios. Entre ellas, que todo participante esté sujeto a un cargo fijo obligatorio, aunque genere su propia energía.

Todo usuario acogido al neteo remoto o a una comunidad solar estará sujeto a un cargo mensual fijo, determinado por la ASEP, destinado a cubrir de manera proporcional los costos de mantenimiento, respaldo y operación de la infraestructura eléctrica utilizada. Este cargo no podrá ser superior al diez por ciento (10%) del promedio mensual de la tarifa básica residencial correspondiente y deberá ser ajustado mediante consulta pública cada tres (3) años”, establece el texto legislativo.

Otra limitante es que los créditos por energía no consumida expiran tras 12 meses si no son utilizados. Además, la compensación de excedentes no será total, sino que se reconoce solo al 80% del componente de generación de la tarifa regulada o al precio promedio del mercado ocasional.

La energía excedente inyectada a la red será compensada a un valor equivalente al ochenta por ciento (80%) del componente de generación de la tarifa regulada vigente, o al precio promedio mensual del mercado ocasional, según determine la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos mediante resolución”, se lee en el documento.

Justicia y sostenibilidad

Durante su presentación, Solís —diputado suplente e hijo del excontralor Gerardo Solís— defendió que la iniciativa busca “democratizar la energía” y no solo hablar de paneles solares, sino de justicia social y ambiental.

“Que cada ciudadano pueda volverse prosumidor (productores y consumidores de energía) de la energía que va a consumir, no hacerlo sería cerrarles la puerta a miles de familias a una oportunidad única y sería, sin exagerar, un crimen ambiental y económico (…)”, afirmó, señalando que las tarifas actuales son onerosas.

Lea aquí la propuesta:

El diputado agregó que en Brasil y Estados Unidos ya se implementan esquemas similares. “Lo que pedimos no es inventar nada nuevo, es simplemente darle a Panamá la oportunidad de ponerse a la altura de los tiempos y de construir un sistema energético más justo, moderno y sostenible”.

Los cuestionamientos

La iniciativa, sin embargo, no estuvo exenta de críticas. El diputado de la bancada de Vamos, Jhonathan Vega, advirtió que su equipo analizó el anteproyecto de ley 108 y detectó “desventajas, riesgos técnicos y económicos que podrían hacerlo inviable, contraproducente o generar consecuencias negativas no deseadas para el sistema eléctrico nacional y los usuarios en general”.

En sus palabras, este proyecto beneficiaría solo a quienes tienen recursos para instalar paneles solares. “Esto solo impactaría a un sector que tiene un recurso económico para montarse un panel solar, pero para el panameño común, cero. ¿Quién va a sacar para poner paneles solares cuando la situación económica está tan difícil?”.

El propio Vega recordó que ya en el periodo anterior Solís presentó otro anteproyecto polémico —que buscaba obligar a instalar detectores de gas y combustible en edificios— y sugirió que este tipo de iniciativas podrían tener un trasfondo económico ligado a empresas privadas.

Dicen que la confianza a veces cuesta ganársela, porque la vez pasada usted presentó un anteproyecto (..) gracias dios no lo prohijados. A veces quiero tener confianza en los proyectos que usted presenta se lo juro por mi madre, pero algo me preocupa a veces en el fondo”, acotó el diputado Vega.

“Diputado, venir a crear necesidades para obtener un beneficio personal y económico no es la forma de hacer leyes en Panamá que sean beneficiosas para el país”, dijo en ese momento, recordando la participación de Solís en empresas de seguridad como Selec S.A. y Allied Security Inc.

Propuesta prohijada

A pesar de las objeciones, la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional prohijó este martes 19 de agosto la propuesta, lo que abre el camino para su discusión en primer debate dentro de la instancia legislativa.