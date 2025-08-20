Navarro confirma contratación de empresa que realizará auditoría ambiental en mina de Donoso

Esta auditoría podría durar entre 6 y 12 meses, por lo que se está contratando a una empresa especializada en el tema.

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, confirmó que ya se contrató la empresa que realizará la auditoría ambiental en los terrenos de la mina de Donoso que operaba Minera Panamá hasta el año 2023.

La auditoría que forma parte del plan de cierre ordenado de la mina finalmente podría iniciar en las próximas semanas con el fin de dar seguimiento y poder determinar o descartar incidencias ambientales en la mina.

Navarro señaló que esta auditoría podría durar entre 6 a 12 meses, por lo que se está contratando a una empresa especializada en el tema.

“El audito va a ser muy importante para el futuro de la mina porque queremos saber qué problemas ambientales hay ahí respaldados por evidencia científica y qué se ha hecho bien también”, expresó.

Destacó que esto es importante para el proceso de cierre ordenado de la mina, lo que calificó de ‘complicado’, por lo que se tendrá que trabajar e invertir mucho.

Uno no cierra una mina como esta de la noche a la mañana. No se puede ignorar que hay un hueco ahí. Lo más irresponsable es dejar el hueco y salir huyendo. Hay que cerrar ordenadamente esta mina”, afirmó.

Sobre el costo de la auditoría, Navarro no lo pudo precisar, pero aseguró que se contrató a la empresa que mejor ofertó y los detalles se estarán dando a conocer entre este miércoles y jueves por medio de una nota de prensa del Ministerio de Ambiente.

La mina de Donoso cerró por mandato de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato firmado entre el Estado y la empresa por contener 21 violaciones a la Constitución Política.

La decisión se dio en medio de una de las crisis sociales más profundas que ha enfrentado un gobierno en democracia.

A raíz de esto, la empresa interpuso varios arbitrajes legales internacionales contra Panamá, los mismos que fueron suspendidos por First Quantum en meses pasados con el ánimo de poder llegar a un acuerdo con el gobierno para la reactivación de la actividad minera.

También se conoció que la empresa sacó el concentrado de cobre que permanecía almacenado en las instalaciones para ser comercializado. No obstante, los detalles sobre la operación se desconocen; Navarro aseguró que es una información que maneja el Ministerio de Comercio e Industrias.

