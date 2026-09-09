Caso Eneritz Argintxona: Confirman 48 años de prisión para 2 hombres por femicidio y robo en Bocas del Toro

El Tribunal Superior de Apelaciones rechazó por unanimidad el recurso de anulación presentado contra la sentencia que condenó a dos hombres por el femicidio y robo agravado de Eneritz Argintxona Fraile, ocurrido en Isla Carenero en julio de 2024.

Bocas del Toro/El Tribunal Superior de Apelaciones de Bocas del Toro confirmó la condena de 48 años de prisión impuesta a dos hombres por el femicidio y robo agravado de la turista española Eneritz Argintxona Fraile, de 30 años.

Los magistrados Bernalis Batista, ponente, Admiralda Miller y Ezequiel Calvo rechazaron por unanimidad el recurso de anulación presentado contra la sentencia emitida el 13 de julio de 2026 por el Tribunal de Juicio. La condena contempla 30 años de prisión por femicidio y 18 años por robo agravado, además de la inhabilitación para ejercer funciones públicas durante 20 años.

Durante la audiencia de apelación, los magistrados valoraron las pruebas testimoniales, periciales, materiales y documentales incorporadas al proceso y determinaron que los argumentos planteados por la defensa no eran suficientes para revocar el fallo.

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En el acto de audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Marissa Caballero. Los defensores públicos Erick Brenes y Kairol Ábrego asistieron legalmente a los condenados, mientras que por la querella intervino el defensor de víctimas José Brown.

El caso se relaciona con un hecho ocurrido el 23 de julio de 2024 en Isla Carenero, Bocas del Toro, donde la turista española fue atacada mientras recorría Centroamérica. Argintxona Fraile fue reportada como desaparecida y su cuerpo fue localizado el 26 de julio de 2024 en un sector costero de la isla, en estado de descomposición.

Se pudo conocer que la madre de la víctima fue quien realizó el reconocimiento del cuerpo. La sección de Homicidio y Femicidio practicó una diligencia pericial de extracción de ADN, para realizar un cotejo científico, el cual confirmó la identidad de la española. La necropsia determinó que la mujer murió como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico provocado por golpes. A su vez, la investigación estableció que el ataque estuvo relacionado con el robo de sus pertenencias.

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