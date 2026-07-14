Bocas del Toro: Condenan a dos hombres a 48 años de prisión por femicidio de una española

La investigación de esta causa se relaciona con un hecho ocurrido el 23 de julio de 2024, en Isla Carenero, provincia de Bocas del Toro.

Bocas del Toro/A 48 años de prisión fueron condenados dos ciudadanos declarados culpables -de forma unánime- por el Tribunal de Juicio de Bocas del Toro por los delitos contra la vida y la integridad personal (femicidio) y contra el patrimonio económico (robo agravado), en perjuicio de una extranjera de nacionalidad española.

El tribunal colegiado, integrado por los jueces Alberto Lázaro Ramos, Itza Ibeth Quintero López y Eric Amir de León Gaslin, mediante sentencia condenatoria estableció la pena de 30 años de prisión por el delito de femicidio y 18 años por robo agravado y, como pena accesoria, la inhabilitación para ejercer funciones públicas por el término de 20 años, una vez cumplida la pena principal.

En este caso, el tribunal sustentó la condena en los elementos de convicción, pruebas testimoniales, periciales y documentales que fueron presentadas por las partes intervinientes durante los cuatro días que duró el juicio. A consideración de los jueces, se acreditó la comisión del hecho punible por parte de los hoy sancionados.

Nota relacionada: Padres de familia limpian canales para reducir el riesgo de inundaciones en Changuinola

En esta audiencia de lectura de sentencia, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal de la Sección de Homicidio y Femicidio, Marissa Caballero; mientras que la asistencia legal de los sancionados estuvo a cargo de los defensores públicos Kairol Abrego y Eric Brenes. Por la querella intervino el defensor público de la víctima del delito, José Brown.

La investigación de esta causa se relaciona con un hecho ocurrido el 23 de julio de 2024, en Isla Carenero, provincia de Bocas del Toro. El cuerpo de la víctima fue encontrado el 26 de julio con golpe en la cabeza, lesión que habría provocado su fallecimiento.