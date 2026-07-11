Padres de familia limpian canales para reducir el riesgo de inundaciones en Changuinola

Las fuertes lluvias en los últimos días han dejado más de 1,300 viviendas afectadas y más de 4,000 personas impactadas en Bocas del Toro.

Bocas del Toro/En medio de la temporada lluviosa y tras las recientes inundaciones que han afectado a la provincia, padres de familia, estudiantes y residentes de Finca Las 30, en el distrito de Changuinola, Bocas del Toro, realizaron una jornada de limpieza para despejar canales, cunetas y espacios públicos con el fin de reducir el riesgo de nuevas inundaciones.

Las fuertes lluvias en los últimos días han dejado más de 1,300 viviendas afectadas y más de 4,000 personas impactadas en Bocas del Toro.

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La actividad contó con el respaldo del Municipio de Changuinola, que apoyó con el retiro de los desechos recolectados, mientras la comunidad educativa aprovechó la jornada para promover el reciclaje y la protección del ambiente.

Enilsa Montenegro explicó que la iniciativa fue organizada por la comunidad educativa con el apoyo del alcalde y otras instituciones.

"Lo importante de esta recolección es que esta basura no llegue a los ríos, no llegue al mar y que además no perjudique a nuestra comunidad con diversas enfermedades", manifestó.

Añadió que también coordinan acciones con el Ministerio de Salud para fortalecer las labores preventivas en el corregimiento.

Por su parte, Fidel Santos, del Municipio de Changuinola, señaló que la acumulación de basura en cunetas y canales agrava las inundaciones durante las lluvias.

"Arrojar basura a las calles, a las cunetas y a los canales obstruye el paso del agua en tiempo de lluvia y produce inundaciones", afirmó.

El funcionario indicó que la jornada también buscó fomentar el reciclaje entre los estudiantes y la comunidad, promoviendo una segunda vida para los materiales reutilizables y fortaleciendo la conciencia ambiental.

Con información de Luis Alberto Palacios.