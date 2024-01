Fallo por caso New Business cumple seis meses ¿Qué ha pasado desde entonces?

Caso New Business

Ciudad de Panamá, Panamá/Este jueves se cumplen seis meses del fallo en el que la jueza Baloísa Marquínez condenó al expresidente Ricardo Martinelli por el caso New Business ¿Qué ha pasado desde entonces?

La conclusión de la jueza Marquínez es que Martinelli debe ir a la cárcel poco más de 10 años, por ser la cabeza de un esquema para lavar millones de dólares públicos para la compra de la Editora Panamá América.

Y es así porque Martinelli ha interpuesto una serie de recursos para revertir el fallo de Marquínez.

El primero: una apelación que el Tribunal Superior rechazó de forma unánime.

El expresidente manifestaba que para condenarlo por lavado debía haber un delito precedente, pero los magistrados dijeron que no es necesario, y en consecuencia mantuvieron en firme el fallo de la jueza, no solo contra él, sino contra otras cuatro personas condenadas. Todos, incluido Martinelli, perdieron ese round.

Mientras el Tribunal de Apelaciones decidía, la defensa del expresidente llevó varios recursos ante la Corte Suprema. Hasta esta semana, el conteo de amparos llegaba a ocho, pero uno a uno, han sido rechazados por la Corte. También presentó una advertencia de inconstitucionalidad.

Pero ahora, el caso de Martinelli surca su ruta final: la Sala Penal de la Corte debe decidir si admite o no un recurso de casación, el último posible, presentado por Martinelli para revertir su condena. Si se admite, la sala tendrá cerca de 50 días hábiles para decidir, pero si no se admite el caso termina irreversiblemente: Martinelli tendría que ir a prisión y no podría correr para presidente.

Con información de Nicanor Alvarado