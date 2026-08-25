Jueza ordena evaluación médica para ciudadana investigada por homicidio en Dolega

La investigación de esta causa penal se inició por un hecho ocurrido el 20 de agosto de 2026, en la comunidad de Los Anastacios, en el distrito de Dolega, donde un hombre fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda.

Chiriquí/En una audiencia de solicitudes múltiples realizada en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de la provincia de Chiriquí, la jueza de garantías Bienvenida Araúz Chavarría decretó la suspensión del proceso y ordenó ingresar para evaluación médica a la sala de Psiquiatría del Hospital Regional de David a una ciudadana de 37 años, investigada por la presunta comisión del delito contra la vida y la integridad personal en la modalidad de homicidio.

Esta medida fue desatendida por el personal médico de turno y, horas más tarde, en una audiencia de desacato y afectación de derechos, la juzgadora decretó probada la solicitud presentada por la defensora pública Marjorie Vernaza, y ordenó que se cumpliera la orden judicial emitida en la audiencia de solicitudes múltiples.

Para ello, se le concedió a la Dirección Médica del centro hospitalario un término de 15 días para que realice las investigaciones correspondientes.

Previamente, el tribunal legalizó la solicitud de aprehensión presentada por la fiscal del Ministerio Público, Alicia Salina.

La investigación de esta causa penal se inició por un hecho ocurrido el 20 de agosto de 2026, en la comunidad de Los Anastacios, en el distrito de Dolega, donde un hombre fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda.