Juramentación ante el Parlacen de los hermanos Martinelli Linares impactará los casos Blue Apple y Odebrecht

Ciudad de Panamá, Panamá/Desde que se dio a conocer que los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares serán juramentados como diputados suplentes del Parlamento Centroamericano (Parlacen), en la sesión del viernes 11 de agosto de 2023, se debate sobre lo que pasaría con los juicios de los casos Blue Apple y Odebrecht.

Fuentes consultadas por este medio explicaron que primeramente los juicios de los expedientes Blue Apple y Odebrecht que tiene que realizar el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales a cargo de Baloisa Marquínez no constituyen impedimento para hacer el acto de audiencia.

El juicio por el caso Blue Apple se fijó para el próximo 22 de agosto; mientras que la audiencia ordinaria de Odebrecht ha sido fijada del 27 de septiembre al 17 de octubre de 2023.

Una vez la jueza Marquínez tenga conocimiento del estatus que tienen los hermanos Martinelli Linares como diputados del Parlacen, tiene que "inhibirse o declararse no competente" del conocimiento judicial de los dos mediante una resolución judicial. Esto también lo puede hacer cuando se inicie el juicio de ambos casos, anunciando una ruptura procesal. El impedimento, tal como quedó demostrado en el caso New Business, prohíbe no solo a la jueza, sino a todas las partes referirse a los dos acusados o invocar sus nombres durante todo el juicio, situación que termina complicando el desarrollo del proceso.

En ambas opciones los expedientes de los hijos del expresidente (2009-2014), Ricardo Martinelli tienen que ser sustraídos del proceso ordinario y ser remitidos al Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que por norma Constitucional son los competentes para atender los procesos contra diputados de la Asamblea Nacional y del Parlacen.

Los procesos Odebrecht y Blue Apple en el que los hermanos Martinelli Linares son acusados principales por la presunta comisión de blanqueo de capitales, tendrán que ser atendidos en la misma fase judicial en la que se encuentran actualmente, como es el juicio pero con las reglas del Sistema Penal Acusatorio (SPA).

Una vez se dé el reparto de los expedientes los magistrados en función designarán un magistrado fiscal. Además tendrán que conformar un Tribunal de Juicio Oral integrado por nueve magistrados.

Para iniciar el acto de audiencia el magistrado fiscal asignado tendrá que solicitar el levantamiento del fuero

a Ricardo Alberto y Luis Enrique como diputados del Parlacen. Una vez tengan la respuesta del desafuero se podrá realizar el juicio oral.

Abogados penalistas consultados sobre la publicidad del proceso, señalaron que no hay impedimento ya que, una de las normas del SPA dictan que se pueden publicitar las causas. Además existe el caso como el del expresidente Martinelli donde fueron transmitidas audiencias y públicamente era mencionado.

Lista de llamados de juicio en el caso Blue Apple:

Juan Girón Samaniego

César Jaramillo Gutiérrez.

Federico Barrios Alaín

Jorge "Churro" Ruiz

Joaquín Rodríguez Salcedo

Ocatvio Samaniego

Luis Donadío Santamaría

Federico "Pepe" Suárez

Maribel Oberto

Riccardo Francolini

Ricardo Martinelli Linares

Luis Enrique Martinelli Linares

Manuel Ruiz Gil

Silvia Rojas

Génesis De Gracia

Teodoro Garrido Bernal

María Lee García

Evelyn Vargas

Valentín Martínez Vásquez

Melina Cano Achurra

Jaime Ford

Alcides Bernal Zambrano

George Moreno

Jaime De La Espriella

Luis Arias García

Marcelino Martínez

Mary Su Gutiérrez

Lista de imputados para el juicio Odebrecht:

Expresidentes

1. Juan Carlos Varela

2. Ricardo Martinelli

Exministros

3. Frank De Lima

4. Demetrio Papadimitriu

5. Jaime Ford

6. Federico Pepe Suárez

7. Carlos Duboy

8. José Domingo Arias

Exdiputado y exfuncionaria

9. Jorge Alberto Rosas

10. Danna Harrick

Particulares

11. Ricardo Alberto Martinelli Linares

12. Luis Enrique Martinelli Linares

13. Riccardo Francolini

14. Liz De Souza

15. Barry Williams

16. Paulo Miranda

17. Gonzalo Monteverde

18. María Carmona

19. Aurora Mudaras

20. Aaron Mizrachi

21. Evelyn Vargas

22. Javier Díaz

23. Frances Xavier Pérez

24. Rodrigo Díaz

25. Andrés Sanguinetti

26. Juan Antonio Niño

27. Juan Carlos Rosas

28. Rosa Marie Molino

29. Juan Francisco Mutio

30. Michelle Lasso

31. Francisco Pérez Ferreira

32. Cristina Lozano Bonet

33. Jaumes Pamies Dolande

34. Jaime Lasso

35. Navin Badka

36. Roberto Brin