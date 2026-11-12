Mantienen detención provisional a hombre acusado de violencia doméstica contra su madre y abuela en Darién

Imputado, de 35 años, enfrenta cargos por presunto hostigamiento, maltrato y amenazas de muerte contra dos mujeres adultas mayores, de 66 y 90 años.

Darién/Un hombre de 35 años permanecerá detenido provisionalmente por su presunta vinculación con un caso de violencia doméstica en perjuicio de su madre y su abuela, luego de que un Juzgado de Garantías confirmara la medida cautelar durante una audiencia de revisión en la provincia de Darién.

La decisión se produjo tras los argumentos presentados por la Sección Especializada de Asuntos de Familia y del Menor de la Fiscalía Regional de Darién, que sostuvo que las condiciones de riesgo para las víctimas continúan vigentes.

Durante la audiencia, la Fiscalía señaló que ambas mujeres, de 66 y 90 años, respectivamente, se encuentran en una situación de vulnerabilidad y mantienen temor ante las constantes amenazas de muerte que presuntamente han recibido por parte del imputado.

El hecho investigado ocurrió el 27 de junio de 2025 en la comunidad de Santa Fe, cuando el hombre presuntamente incurrió en conductas de hostigamiento y maltrato contra sus familiares.

El Ministerio Público sustentó que el imputado representa un peligro para las víctimas y que los riesgos procesales no han variado, argumentos que fueron considerados por el Juzgado de Garantías para mantener la detención provisional.

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