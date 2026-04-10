Ordenan detención provisional de un hombre acusado de sustracción de menores en Los Santos

Los Santos, Panamá/En audiencia de control de garantías, se ordenó la detención provisional para un hombre vinculada al delito contra la libertad individual, en su modalidad de sustracción de menores.

Durante el acto de audiencia, la Personería Municipal de Los Santos presentó los elementos vinculantes al hecho y sustentó los riesgos procesales que señalan al imputado como autor del suceso.

Por lo tanto, se pidió la legalización de la detención y la presentación de cargos, además de la detención provisional como la medida más adecuada debido a la seriedad del caso.

El hecho ocurrió el pasado 8 de abril de 2026, en la Villa de Los Santos.