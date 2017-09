Las palabras de Gilberto Ventura en la audiencia que le formularon cargos por fuga

Ventura Ceballos fue capturado el pasado 22 de septiembre en Costa Rica, tras haberse fugado de la cárcel La Joyita en Panamá, donde estaba detenido por el homicidio y secuestro de los jóvenes, hechos perpetrados entre los años 2010 y 2011.

Este viernes se llevó a cabo una audiencia en el Sistema Penal Acusatorio ante el juez de garantías, Adrián Hernández, por el proceso que se le sigue a Ventura Ceballos por la evasión.

El fiscal David Mendoza solicitó la imputación de cargos por delitos de evasión y asociación ilícita.

El juez Hernández dio por presentada la imputación de cargos. Es decir que se le comunicó al dominicano que será investigado por delitos de evasión y asociación ilícita para delinquir.

Otras cinco personas, Azael Caballero, Angie Smith, Reina Smith, Carlos Pérez y Ricardo Rojas, fueron imputadas en el mes de mayo de este año, por la fuga de Ventura Ceballos.

En el acto de audiencia, el dominicano pidió hablar y comunicó que se encuentra recluido en la celda conocida como "La Chirola", en la sede la Policía Nacional en Ancón.

Se le permitió hablar, aunque el juez Hernández le explicó que es un derecho que tiene como persona vinculada a un proceso.

"Ante los ojos de Dios es evidente y sería algo incongruente decir que no existe la evasión. Todos estamos claros con ello. Le digo que sí, reconozco el hecho, pero no reconozco la asociación ilícita, eso no existió. No hubo participación de terceras personas (en la fuga), tengo como demostrarlo", dijo.

"Aunque demostrándolo sería una burla, porque el Ministerio Público no tiene base para fundamentar la asociación ilícita. No hubo ayuda ni colaboración de autoridades civiles o de otras autoridades", advirtió.

"No existe ninguna persona que tuviera conocimiento de lo que se dio en la evasión. Si ello requiere enfrentar un juicio, lo haré", indicó.

"Si la fiscalía cree que podemos llegar a un acuerdo por la evasión, podemos hacerlo para ahorrarle recursos al Estado. Me responsabilizo de la evasión solamente", indicó Ventura Ceballos.

Acto seguido, el juez Hernández le indicó a Ventura Ceballos que esta audiencia no es un juicio para definir su culpabilidad y que en esta fase del proceso se le comunica porque se le va a investigar y se presume su inocencia.

El defensor público Edgar Benfield, abogado de Ventura Ceballos, pidió que lo dicho por el dominicano sea tomado en cuenta como parte de la teoría del caso.

Luego, el fiscal pidió la detención preventiva de Ventura. Durante la audiencia se informó que los abogados Angel Gómez y Samuel Quintero- representantes de los familiares las víctimas- fueron admitidos como querellantes para este proceso de evasión

El abogado Gómez apoyó la petición de imputación y detención que hizo el fiscal.

Sin embargo, Benfield dijo que no estaba de acuerdo con la detención porque Ventura Ceballos, ya estaba preso por el otro caso de homicidio y secuestro.

Por segunda ocasión, Ventura pidió hablar nuevamente ante el juez.

"Es evidente, por la evasión, que ya existía la detención preventiva. Si la ley considera que se debe aplicar una medida (detención) sobre otra medida, considero que la ley debe respetarse", señaló Ventura.

Pese a ello, el juez decretó la detención de Ventura por considerar que este caso no tiene que ver con otro proceso.

Luego el abogado Benfield hizo una solicitud de que se declarase una vulneración de los derechos humanos de Ventura Ceballos.

Benfield alegó que no se legalizó su aprehensión que se dio en Costa Rica, no se le comunicó a la embajada de República Dominicana de su captura para que lo asistieran y no se le permitió visitas de familiares.

Agregó que hasta la mañana de este viernes, fue que a Ventura Ceballos se le permitió la asistencia legal de un abogado. "Hubo discriminación en este caso", indicó.

El abogado denunció que el pasado viernes 22 de septiembre, desde que salió del aeropuerto de Albrook hasta llegar a la Policía de Ancón, Ventura Ceballos fue golpeado y tiene las marcas de las heridas en su cuerpo.

El fiscal y el abogado querellante se opusieron a esa petición.

El juez Hernández rechazó por improcedente la solicitud de vulneración de derechos humanos a Ventura Ceballos.

Durante la audiencia, se aclaró que Ventura Ceballos fue detenido en Costa Rica en base a una orden de captura por el caso de secuestro y homicidio de los cinco jóvenes universitarios.

El fiscal Mendoza explicó que a pesar de que se ordenó la aprehensión provisional del dominicano por el caso de fuga, la misma no se hizo efectiva.

El próximo 26 de octubre, Ventura Ceballos debe enfrentar un juicio por el secuestro y homicidio de los cinco jóvenes en La Chorrera.

Esa audiencia, que estará a cargo del Segundo Tribunal, se rige bajo el sistema mixto inquisitivo.