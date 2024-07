Ricardo Martinelli pierde otra batalla judicial

Los magistrados del Primer Tribunal de Justicia no admitieron tres amparos de garantías constitucionales presentados por la defensa legal de Ricardo Martinelli, expresidente condenado por blanqueo de capitales en el caso New Business.

Los escritos presentados por Carlos Carrillo, abogado de Martinelli iban en contra de decisiones del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales a cargo de la jueza Baloisa Marquínez donde supuestamente afectaban los derechos constitucionales al exmandatario.

El primer acto impugnado trataba de un escrito de nulidad sobre el auto N° 24 del 20 de febrero de 2024, proferido por el Juzgado Segundo Liquidador, que violaban el artículo 32 de la Carta Magna, que dice: “Nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria”.

Sobre lo anterior, los magistrados consideran que lo señalado por la defensa legal de Martinelli no contempla los requisitos válidos para admitir un amparo de garantías; “Se aprecia el interés de introducir en el análisis de una decisión, aspectos que rebasan el objeto de amparo de garantías constitucionales, siendo que, a nuestro criterio, no se desprende una figura de lesividad que requiere un reparo inmediato", se indica en el fallo del 17 de julio de 2024.

En cuanto al segundo amparo interpuesto por Martinelli contra el Juzgado por la no admisión de pruebas (testimoniales, periciales y otras), el Tribunal lo rechazó sustentándolo con un fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia del 3 de febrero de 2021, en el que se detalla lo siguiente: “… Reiteradamente ha sostenido el Pleno de la Corte Suprema de Justicia que la acción de amparo no constituye una tercera instancia en la que puedan ser revisadas la valoración y la decisión proferida por el juez natural, sino que ella está destinada, únicamente, a la revisión de carácter constitucional; un examen de la valoración o interpretación de la ley tendría que estar motivado en una consumada violación de derechos fundamentales …” se indiaca en otro fallo del 17 de julio de 2024.

En el tercer escrito rechazado, el amparista promovía que la jueza Marquínez había violado derechos constitucionales al no realizar trámites adecuados para el reingreso del caso New Business luego que la Sala Segunda de lo Penal no admitió el recurso de casación presentado por Martinelli. Al respecto, los magistrados del Tribunal bajo la ponencia del magistrado Carlos Pizarro indica que no se aprecian elementos que evidencien afectación a las garantías constitucionales con la resolución impugnada, pues las violaciones que la sustentan en nada se dirigen a omisiones en la tramitación del incidente.

Martinelli se encuentra asilado en la embajada de Nicaragua, desde febrero pasado; sobre el exmandatario pesa una condena de 128 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales, luego de la investigación realizada por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, en el caso denominado New Business.