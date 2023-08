Tribunal da luz verde para seguir investigación por el atentado del vuelo de Alas Chiricanas

Ciudad de Panamá, Panamá/Los magistrados del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales autorizaron una prórroga hasta que la Fiscalía Superior de Descarga, agote la investigación relacionada por la muerte de 21 personas (ciudadanos de Panamá, Israel, Colombia y Estados Unidos ) que viajaban a bordo del vuelo 902 de la aeronave HP-1202AC de Alas Chiricanas que cayó a tierra por una explosión, en julio de 1994.

La información fue publicada en el mural de edictos del Tribunal, el 25 de agosto de 2023, y en la que se detalla que el magistrado José Hoo Justiniani actuó como ponente, también actuaron el magistrado, Manuel Mata Avedaño y la magistrada Digna López.

En el documento se señala que el Tribunal sustenta el fallo bajo el artículo 2033 del Código Judicial.

Dicho artículo indica lo siguiente: "El sumario deberá estar perfeccionado dentro de los cuatro meses siguientes a su iniciación, término que podrá prorrogarse hasta por dos meses más cuando sean varios los imputados o los hechos punibles. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en los delitos con pena mínima de cinco años de prisión, secuestro, extorsión, violación carnal, robo, hurto con penetración, delitos contra la administración pública, delitos contra la seguridad colectiva que impliquen peligro común, delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública, blanqueo de capitales, tráfico de drogas y demás delitos conexos, en cuyos procesos no existan detenidos, no se concluirá el sumario hasta tanto se agote la investigación, previa autorización del juez de la causa".

La petición había sido por parte de la Fiscalía, para proseguir con las pesquisas contra Mohmoud Moutan Mohammad, Mahamad Tha Moutan, Gilberto Tomas Yangüez y Ali Zaki Jalil como presuntos autores de los delitos de homicidio doloso y atentar con los medios de transporte y comunicación.

Una de las motivaciones para que la Fiscalía pidiera la prórroga fue producto de que han recibido "nueva información" con la que posiblemente se ha logrado vincular a Ali Zaki Jalil con los hechos que se investigan.

Durante el año 2020, las autoridades del Buró Federal de Investigaciones -FBI por sus siglas en inglés- pone en circulación una nota de búsqueda de Ali Zaki Jalil como una persona que podría tener información de este atentado donde fallecieron 21 personas, entre ellas un presunto terrorista.

Previó a la solicitud de la prórroga, en agosto de 2019, la Fiscalía pidió al Tribunal la reapertura del proceso, tras una carta que le enviaría el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu al entonces presidente Juan Carlos Varela, en la que señalaba que la inteligencia israelí confirmó que el grupo terrorista hezbollah estaba detrás del ataque.