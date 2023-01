Juzgado mantiene orden de detención para los hermanos Martinelli Linares

Panamá/ El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales emitió dos fallos en donde se mantiene la orden de detención preventiva y otro referente a la detención con fines de extradición para los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares en los casos denominados Odebrecht y Blue Apple, en ambos procesos se les señala por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

La defensa legal de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli, a cargo del abogado Carlos Carrillo, había solicitado la suspensión de ambas órdenes de detención.

En un comunicado del Órgano Judicial se detalla que el Tribunal decidió que "no es viable dejar sin efecto la orden de detención preventiva antes mencionada contra estas dos personas, por cuanto ha sido revisada y debatida ampliamente al momento de resolver lo concerniente a las solicitudes de fianzas de excarcelación, las cuales fueron incluso elevadas en grado de apelación, en cumplimiento con el principio de doble instancia; por ende procedió a rechazar de plano dicha petición".

Sobre la suspensión de la orden de detención confines de extradición de los hermanos Martinelli Linares -detenidos por otra causa en Estados Unidos- el juzgado indicó que a la fecha, el Tribunal no ha formalizado el trámite correspondiente, por tanto no se puede dejar sin efecto "un acto no desplegado" por lo que resulta improcedente.