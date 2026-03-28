La Mitra celebra 33 años de tradición y cultura en Panamá Oeste

El festival también se posiciona como un espacio de aprendizaje, en el que portadores de tradición comparten sus conocimientos para asegurar que la cultura panameña trascienda en el tiempo.

La Mitra, La Chorrera/En el corazón de Panamá Oeste, la tradición volvió a cobrar vida este fin de semana. El corregimiento de La Mitra, en La Chorrera, fue escenario de la versión número 33 del Festival Nacional Folclórico de La Mitra, una de las celebraciones más representativas de la cultura panameña.

Entre el sonido de la música folclórica y la alegría de los asistentes, el sábado se desarrolló una jornada cargada de actividades que resaltan las raíces del campo panameño. La tradicional junta de embarra, presentaciones artísticas, conversatorios folclóricos y exposiciones de artesanos formaron parte del programa, atrayendo tanto a residentes como a visitantes.

La presidenta del festival, Nelly De León, destacó la evolución que ha tenido este evento a lo largo de sus 33 años, consolidándose como un espacio clave para la preservación de las tradiciones.

Por su parte, la reina del festival, Anaeli Miranda Núñez, adelantó que el cierre se realizará este domingo con un desfile folclórico, donde además se dará a conocer a la soberana que representará la festividad en 2027.

El festival también se posiciona como un espacio de aprendizaje, en el que portadores de tradición comparten sus conocimientos para asegurar que la cultura panameña trascienda en el tiempo. En ese sentido, el jurado del concurso de mejorana, Eric Bonilla Ballesteros, subrayó la importancia de mantener viva la ejecución auténtica de este instrumento típico.

El Festival Nacional Folclórico de La Mitra culminará este domingo con un desfile que recorrerá las principales calles del corregimiento a partir de la 1:00 p.m., cerrando así una celebración que honra la identidad y las tradiciones de los pueblos panameños.

Con información de Yiniva Caballero