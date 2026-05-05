Llega a Panamá una nueva edición de los ESET Security Days

Con el propósito de fomentar la concientización sobre Seguridad Informática a nivel empresarial, el próximo 7 de mayo la compañía realizará una nueva edición de su ciclo de conferencias.

Ciudad de Panamá, Panamá/ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, presenta la edición 2026 de los ESET Security Days en Panamá. Este año, el evento se llevará a cabo el día 7 de mayo en el hotel Sortis, Salones Guayacan I y II.

El ESET Security Day es un evento que se realiza en diferentes países de Latinoamérica desde el 2011, con el objetivo de acercarle a las empresas participantes los desafíos más importantes de ciberseguridad y la información necesaria para afrontarlos, y así resguardar y potenciar sus negocios. El ciclo ya lleva realizados más de 200 eventos y ha llegado a más de 45 mil personas en toda la región.

A lo largo de la jornada, especialistas de la compañía compartirán con el público asistente diferentes presentaciones centradas en el impacto que tiene dentro del ámbito laboral la gran evolución tecnológica de los últimos años, liderada por la adopción masiva de la nube hasta los avances en inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML).

Esta edición contará con la participación de Mario Micucci, Security Researcher de ESET Latinoamérica, quien expondrá sobre “Menos ruido, más respuesta: Inteligencia en acción.” Durante las últimas décadas, la incorporación de nuevas tecnologías ha transformado la manera de relacionarse y ha aumentado la exposición a ciberdelitos. En la actualidad, el cambio es una constante, y resulta crucial comprender el pasado y proyectar el futuro en el ámbito tecnológico para prepararse mejor ante el creciente número de ciberataques.

Por otro lado, Juan Cordoba, estará a cargo de la presentación “Evitando los ataques del futuro, hoy”. Ante el nuevo escenario de ataques, mucho se ha hablado sobre las nuevas tecnologías que son necesarias para estar mejor protegidos. Pero en verdad, ¿son tan nuevas estas tecnologías de protección como se cree? Además, ¿son tan necesarias? Tal vez, en realidad, lo que se necesita es cambiar el foco y adaptarse a esta nueva realidad de ataques, entendiendo dónde están los riesgos y qué se debe hacer para estar mejor protegidos.

El cierre del evento estará a cargo de Eduardo Delgado con su presentación “El cambio como nuestra constante” y Antonio Soria con su charla “Cómo convertir la ciberseguridad en una ventaja estratégica”, de ESET Panamá. A lo largo de los últimos años, han sucedido grandes transformaciones en la vida cotidiana de las personas, tanto a nivel personal como profesional. Desde la manera en que se comunican hasta cómo se consume la información, la velocidad y la calidad de estos procesos han aumentado significativamente. Por todo esto, es crucial comprender las nuevas tendencias para integrar esta visión en la estrategia de ciberseguridad corporativa.

Para participar será requisito preinscribirse en este link: https://www.eset.com/pa/security-day/