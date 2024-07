Ministra de Educación confirma pago a docentes y pide 'paciencia' a centros educativos

Ciudad de Panamá/La ministra de Educación, Lucy Molinar, anunció este lunes 29 de julio que, con ayuda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se subsanó el problema de falta de fondos y se encontró una solución para cumplir con el pago a los docentes que llevan meses trabajando y no han recibido su salario. La ministra detalló que tras reorganizar el presupuesto, se encontró que habían puestos vacantes que no tenían fondos asignados.

Al mismo tiempo Molinar criticó la gestión administrativa pasado, porque según dijo, hubo dinero para contratar y aumentar salarios de “manera descomunal”, pero no se reservaron las partidas para realizar el pago a los docentes.

“Ya puedo anunciar que estamos en capacidad de pagarles a todos los docentes que están trabajando, y no han cobrado desde el primer día (…) ya se subsanó con ayuda del MEF, y vamos a pagarles”, subrayó Molinar.

Podría leer: Ministerio de Educación implementará un nuevo proceso de compra

Pide ‘paciencia’ a las escuelas

En otro orden de ideas, la ministra pidió "paciencia" a aquellos centros educativos que han hecho algún tipo de amenaza con cerrar calles y paralizar clases. La ministra dejó claro que están en un proceso de "depuración", para poder poner en orden la institución y trabajar con empresas que garanticen que los trabajos estén bien hechos.

Añadió que se ha encontrado información sobre empresas que han solicitado el cobro de pagos, pero han trabajado poco, pero también otras empresas que no se les ha pagado y ya han hecho el trabajo.

Explicó que, se deben años de alquiler a los centros comerciales, en donde funcionan aulas de clases.

"Les pido paciencia, las vamos a atender a todas. Pero no por la presión que nos pongan, vamos a salir corriendo a contratar a quien sea", señaló. Enfatizó en que su administración no "jugarán con adendas, ni con beneficios a quien no cumple".

✅ Ya estamos en capacidad para realizar el pago de nuestros docentes.



✅ Estamos en un proceso de depuración que nos permitirá trabajar con empresas que garanticen un trabajo de calidad en las infraestructuras de las escuelas. Pedimos paciencia, les atenderemos a todas. pic.twitter.com/JjPvhTqvzQ — Ministerio de Educación de Panamá (@MeducaPma) July 29, 2024

Áreas de difícil acceso

Por otro lado, Molinar aseguró que se ha creado una comisión interinstitucional que está analizado el lugar en donde deben colocarse puentes para evitar que los estudiantes de comarcas y zonas remotas se expongan cruzando los violentos ríos en tiempo de invierno.