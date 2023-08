Madre de asesinados hace 14 años por miembros de la policía no acepta disculpas de la entidad

Playa Leona, Panamá Oeste/“Me queda obedecer y agradecer a la Corte por lo que hizo… porque no queda de otra. Aunque si dejo escrito y clarito que ninguna vida tiene precio”. Así se expresó Evidelía desde Playa Leona tras conocer la condena que la Corte Suprema de Justicia emitió contra la Policía Nacional por la muerte de dos de sus hijos que se dedicaban a la pesca hasta 2009, cuando perdieron sus vidas.

Para esta madre dándole el dinero que sea no le van a devolver a sus hijos, por lo que dijo que no acepta las disculpas que ahora la institución le está ofreciendo, porque en su momento no lo hicieron.

Quieren atendernos con psicólogos y nosotros no estamos locos. Pasamos por dificultad, no podíamos dormir en esos tiempos de sufrimiento y la tristeza nos quería acabar”, manifestó la afectada.

No obstante, la madre doliente pidió a la “Policía Nacional que siga cuidando y protegiendo las vidas, no que siga quitándole la vida a las personas por ahí”.

Actualmente por este caso se encuentra detenido el expolicía Héctor López pagando una condena de solo cinco años de prisión. Además, hay dos sobrevivientes llamados Dani y Manuel que, aunque cada uno conformó su familia no tienen una casa propia y viven junto a parientes, por lo que han pedido que los apoyen con trabajos fijos.

Con información de Hellen Concepción