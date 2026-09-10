Magistrado Juncá avala propuesta para crear un censo electoral y verificar dónde residen los votantes

Uno de los casos más recientes sobre la violación de la residencia electoral se dio en el corregimiento de San Felipe antes de los comicios de 2024.

Panamá/El magistrado del Tribunal Electoral, Alfredo Juncá, planteó ante la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional la propuesta de modificar el proyecto de ley 700, que reconfigura los circuitos electorales, para incluir que la corporación electoral haga “un censo electoral a nivel nacional”, que verifique dónde residen los votantes.

Su propuesta surgió luego de que el diputado de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, cuestionara que muchas autoridades de cargos de elección llegan a través del voto de gente que no vive en su circunscripción, señalando que mientras no se sepa quiénes viven en los diferentes sectores, el tema del cociente y medio cociente no es valedero o confiable.

Camacho, cuestionó así el padrón electoral basado en un censo poblacional. “Una democracia no es representativa si vota gente que no vive allí”, precisó el diputado.

En ese sentido, el magistrado Juncá indicó que “requerimos de un censo electoral a nivel nacional. Es necesario, pero en el tema de la cuota, la conocemos; por supuesto que la conocemos. Las invasiones, los arraigos regionales, ¿cuántas veces no hemos visto los buses que se van al interior, pero las personas viven en Panamá? El problema es que nosotros necesitamos un censo electoral separado del censo poblacional que hace la Contraloría, que tiene una metodología completamente distinta a la metodología electoral”, dijo el magistrado.

Añadió que esa propuesta requiere dos cosas: "uno, obviamente, presupuesto, y dos, requiere una regulación, que en lo personal no veo por qué no pueda hacerse una regulación en este proyecto en particular, porque es un tema que está relacionado con cómo va a poder el Tribunal hacer un verdadero censo electoral que le permita, lejos de la depuración electoral que realizamos en este momento, que no es perfecta, pero lo más acercado a un censo electoral que tenemos en este momento como herramienta, podríamos hacerlo aquí mismo en la Asamblea como una propuesta”.

Agregó que “hacer un censo electoral que responda a eso para eliminar precisamente la posibilidad de que haya personas en cada una de estas circunscripciones que no estén realmente residiendo en esa circunscripción, que es lo que altera o impacta negativamente de alguna manera cada una de las elecciones en los circuitos de nuestro país”.

Entonces, yo lo insto a que juntos podamos llegar de repente a una modificación en el proyecto que nos permita tener entonces ese censo. Con eso sí, definitivamente vamos a estar, quizás no de una forma perfecta, pero más cerca de tener entonces una realidad de cuál es la población electoral en cada lugar realmente”, precisó.

El tema de la violación de la residencial electoral ha estado vigente en los diferentes comicios que se han realizado en el país, convirtiéndose en delito electoral.

Uno de los casos más recientes en el tema de la residencia electoral fue el del corregimiento de San Felipe, donde se pudieron dejar en evidencia las sospechas de que en ese sector votaban muchos más electores que el número real de residentes de esa área. Esto se dio a conocer en 2023, a meses para los comicios de 2024.

En San Felipe había solamente 692 ciudadanos aptos para votar en las elecciones, pero en el Padrón Electoral aparecían 3,900, más de lo que reflejaba la realidad.

Tras la aprobación ayer en primer debate del proyecto de ley sobre la reconfiguración de los circuitos electorales, la decisión de si se incluye o no la propuesta planteada por el diputado Camacho y respaldada por el Tribunal Electoral queda en manos del pleno de la Asamblea Nacional.